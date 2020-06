MyHeritage lance Photo Enhancer pour apporter aux photos floues une mise au point nette

MyHeritage Photo Enhancer améliore les photos à l’aide de la technologie révolutionnaire de l’IA

TEL AVIV, Israël & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, le service leader pour la découverte du passé, a annoncé aujourd’hui la sortie de MyHeritage Photo Enhancer, une nouvelle fonctionnalité qui apporte une claire netteté aux photos floues, de faible résolution ou de faible qualité. Les photos sont améliorées à l’aide d’une technologie spécialisée qui produit des résultats haute définition exceptionnels.

MyHeritage Photo Enhancer opère sur les photos anciennes ou floues et augmente leur résolution afin que les visages qui y apparaissent soient nets et bien définis. Photo Enhancer est alimenté par une technologie d’apprentissage en profondeur sous licence par MyHeritage et intégrée de manière transparente à la plateforme de l’entreprise. Elle déduit à quoi ressemblaient les visages sur les photos avec des résultats exceptionnels. L’amélioration est particulièrement utile pour les photos historiques où les visages sont souvent petits et flous, mais fonctionne également sur les nouvelles photos couleur. La fonctionnalité fonctionne particulièrement sur les photos dans lesquelles plusieurs personnes apparaissent et les visages améliorés peuvent être visualisés un par un. Les photos originales restent intactes et ne sont pas modifiées par le processus d’amélioration, qui crée des versions distinctes aux côtés de celles originales.

“MyHeritage Photo Enhancer s’ajoute à une série de fonctionnalités technologiques de MyHeritage qui aident les gens du monde entier à se connecter avec leur histoire familiale de manière nouvelle et significative“, a déclaré Gilad Japhet, fondateur et PDG de MyHeritage. “À la suite du succès récent de notre fonctionnalité de colorisation des photos, nous avons considéré l’amélioration photo comme l’étape suivante naturelle, et nous sommes ravis d’intégrer cette technologie dans notre plateforme généalogique. Cet ajout fait de MyHeritage la meilleure plateforme pour télécharger, améliorer et partager des photos historiques. Cela rend aussi la généalogie amusante, comme il se doit.”

En février 2020, la société a lancé MyHeritage In Color™, une fonctionnalité basée sur l’IA qui colorise les photos en noir et blanc. La fonctionnalité est très populaire, avec déjà 11,4 millions de photos colorisées et largement partagées sur les réseaux sociaux. L’amélioration et la colorisation se complètent, et les utilisateurs sont invités à améliorer les photos qu’ils ont déjà colorisées, ainsi que d’autres photos.

Intégration avec les arbres généalogiques

Des millions de personnes dans le monde utilisent la plateforme MyHeritage pour explorer leur histoire familiale et conserver numériquement leurs photos de famille. Les utilisateurs de MyHeritage ont téléchargé des centaines de millions de photos sur la plateforme et les ont enrichies de métadonnées et d’étiquettes, comprenant la date, le lieu et les noms des personnes apparaissant sur les photos. MyHeritage Photo Enhancer offre aux utilisateurs une meilleure appréciation de leur patrimoine à travers les visages mis en valeur de leurs ancêtres. Avec la colorisation, ces fonctionnalités innovantes ravissent les utilisateurs avec de nouvelles perspectives de leur histoire familiale.

MyHeritage Photo Enhancer est disponible sur la plateforme MyHeritage et sur l’application mobile gratuite de MyHeritage pour iOS et Android, qui est l’outil parfait pour numériser les vieilles photos. Les photos qui sont améliorées et / ou colorisées peuvent facilement être partagées avec la famille et les amis sur Facebook, Twitter, WhatsApp et autres réseaux sociaux.

MyHeritage s’engage à préserver l’authenticité des documents historiques et différencie donc les photos améliorées de celles originales à l’aide d’un symbole spécial de baguette magique en relief dans le coin inférieur gauche des photos améliorées. Dans les photos colorisées, un symbole de palette similaire apparaît et les photos améliorées et colorisées présentent les deux symboles côte à côte. Cela permet aux autres de déterminer rapidement si une photo a été modifiée. MyHeritage est strictement attaché à la confidentialité de ses utilisateurs et garantit que l’amélioration et la colorisation des photos ont lieu exclusivement sur les serveurs de MyHeritage.

MyHeritage Photo Enhancer est une fonctionnalité freemium de MyHeritage. Dix photos peuvent être améliorées gratuitement, après quoi l’utilisation continue de cette fonctionnalité nécessite un abonnement.

A propos de MyHeritage

MyHeritage est la principale plateforme de découverte mondiale pour explorer l’histoire familiale. Avec des milliards de documents historiques et de profils d’arbres généalogiques, et avec des technologies de correspondance sophistiquées, MyHeritage permet aux utilisateurs de découvrir leur passé. Lancée en 2016, MyHeritage ADN est devenue l’une des plus grandes bases de données d’ADN grand public au monde, avec plus de 4 millions de clients. En tant que service leader combinant la généalogie et les tests ADN généalogiques, MyHeritage offre aux utilisateurs une expérience de découverte significative. Disponible en 42 langues, MyHeritage est le service de tests ADN et de généalogie le plus populaire en Europe. www.myheritage.fr/

