Smiths Medical宣布呼吸机培训联盟应用伙伴关系

明尼阿波利斯–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–Smiths Medical今天宣布，它已经与全球其他几家呼吸机制造商一起加入呼吸机培训联盟(VTA)，以支持一线医疗提供商访问一个集中式的呼吸机培训数据库。其内容可以在Allego管理的移动应用中找到。





Smiths Medical全球产品和商业卓越、战略与并购副总裁Jeffrey Hohn表示：“Smiths Medical很荣幸能够通过Allego应用为我们的呼吸机提供培训，从而成为VTA的一部分。改善世界各地的医疗保健是我们使命的基础。在这一关键时刻，我们了解到医疗保健专业人员需要快速获得呼吸机信息，而该应用有助于快速为患者提供正确的医护。“

该VTA应用将呼吸治疗师、护士和其他医疗专业人员与联盟成员公司的呼吸机培训资源连接起来。该应用包含指导性视频、手册和故障排除指南，这些信息对于治疗罹患COVID-19相关呼吸窘迫的患者至关重要。

呼吸机在因重症疾病而需要呼吸帮助的患者（例如COVID-19）的处治中发挥关键作用。在COVID-19危机期间，呼吸机培训的速度和获取的便利性可能直接影响患者的健康。

VTA应用程序上的内容可以在iOS和安卓设备上访问，甚至在很少或没有Wi-Fi可用的环境中也可以访问，或是从Web浏览器访问。该应用可在多任务处理时为医疗保健专业人员提供多语种的隐藏式字幕和移动背景音频。

如何访问呼吸机培训联盟中心

该应用向医疗专业人员免费提供。如需下载呼吸机培训联盟知识中心应用，请访问Apple 应用商店或Google Play商店，或者从任何Web浏览器中访问该中心。

观看VTA应用的视频简介。

关于呼吸机培训联盟

呼吸机培训联盟(Ventilator Training Alliance)为医疗专业人员提供培训和产品资源库。德尔格、GE医疗、Getinge、哈美顿医疗、美敦力、日本光电、Smiths Medical和飞利浦等呼吸机制造商通过合作并在Allego的支持下创建了统一的知识中心。该中心通过免费的移动访问提供呼吸机的视频教程、指导手册和其他培训资料，这些设备对于帮助临床医生治疗COVID-19相关的呼吸窘迫患者极其重要。

如果您是呼吸机制造商并希望加入该联盟，请将您的请求发送至：VTA-Join@allego.com。

关于 Smiths Medical

Smiths Medical是面向全球市场的专科医疗器械和设备的领先供应商，专注于投药、生命指征医护和安全性器械等细分市场。欲了解更多信息，请访问www.smiths-medical.com。

关于Smiths Group

Smiths Group是一家已经运营近170年的全球性技术公司，为全球医疗技术、安防、一般工业、能源、航天和商业航空航天市场提供产品和服务。Smiths Group plc在50多个国家雇佣约23,000名同事，并在伦敦证券交易所上市。欲了解更多信息，请访问www.smiths.com。

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