Smiths Medical kondigt partnerschap voor Ventilator Training Alliance-app

Smiths Medical heeft vandaag aangekondigd dat het zich heeft aangesloten bij een aantal van 's werelds andere fabrikanten van beademingsapparatuur in de Ventilator Training Alliance (VTA – een samenwerkingsverband voor training over het gebruik van beademingsapparatuur) om eerstelijns medische zorgverleners toegang te bieden tot een centrale plek waar de training van beademingsapparatuur te vinden is. De inhoud is te vinden in een mobiele app die door Allego beheerd wordt.





“Smiths Medical is er trots op deel uit te maken van de VTA door training voor onze beademingsapparatuur aan te bieden via de Allego-app,” aldus Jeffrey Hohn, Vice President, Global Product and Commercial Excellence, Strategy en M&A bij Smiths Medical. “Het wereldwijd verbeteren van de gezondheidszorg is de basis van onze missie. In deze tijd van crisis begrijpen we dat zorgverleners snel beademingsinformatie nodig hebben en dat de app snel de juiste zorg aan hun patiënten levert.”

De VTA-app verbindt ademhalingstherapeuten, verpleegkundigen en andere medische professionals met hulpmiddelen voor beademingstrainingen van aangesloten bedrijven. De app bevat instructievideo’s, gebruikershandleidingen en handleidingen voor probleemoplossing die essentieel zijn voor de behandeling van patiënten met ademnood als gevolg van COVID-19.

Beademingsapparatuur speelt een cruciale rol bij de behandeling van patiënten die hulp bij de ademhaling nodig hebben vanwege een ernstige ziekte, zoals COVID-19. Snelheid en gemakkelijke toegang tot de training voor het gebruik van beademingsapparatuur kunnen directe gevolgen hebben voor de gezondheid van patiënten tijdens de COVID-19-crisis.

De VTA-app kan gebruikt worden op iOS- en Android-apparaten – zelfs in omgevingen met weinig tot geen wifi-toegang – of via een webbrowser. De app biedt zorgprofessionals meertalige ondertiteling en mobiele achtergrondaudio bij multitasking.

Toegang tot de Ventilator Training Alliance Hub

De app wordt gratis aangeboden aan medische professionals. Ga naar de Apple App Store of Google Play Store of open de hub via een webbrowser om de VTA-app te downloaden.

Bekijk een video-overzicht van de VTA-app.

Over de Ventilator Training Alliance

De Ventilator Training Alliance biedt een bibliotheek met trainingen en productbronnen voor medische professionals. De centrale kennisbank is tot stand gekomen door een samenwerking tussen fabrikanten van beademingsapparatuur, waaronder Dräger, GE Healthcare, Getinge, Hamilton Medical, Medtronic, Nihon Kohden, Smiths Medical en Philips, en wordt mogelijk gemaakt door Allego. Deze kennisbank biedt gratis mobiele toegang tot instructievideo’s, instructiehandleidingen, en ander trainingsmateriaal voor apparatuur dat van cruciaal belang is om zorgmedewerkers te helpen patiënten te behandelen die aan ademnood lijden als gevolg van COVID-19.

Bent u een fabrikant van beademingsapparatuur en wilt u lid worden van de alliantie, stuur dan uw verzoek naar: VTA-Join@allego.com.

Over Smiths Medical

Een vooraanstaande, gespecialiseerde leverancier van medische apparatuur en benodigdheden voor markten wereldwijd die zich richt op de marktsegmenten medicatietoediening, vitale zorg en veiligheidsapparatuur. Ga voor meer informatie naar www.smiths-medical.com.

Over de Smiths Group

Een wereldwijd technologiebedrijf dat al 170 jaar werkt aan het leveren van producten en diensten voor de wereldwijde markten medische technologie, beveiliging en bescherming, algemene industrie, energie en ruimte- en commerciële luchtvaart. Smiths Group plc heeft circa 23.000 collega’s in dienst in meer dan 50 landen en staat genoteerd op de beurs van Londen. Ga voor meer informatie naar www.smiths.com.

