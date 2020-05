Pronti, partenza, via! KartRider Rush+ uscirà in tutto il mondo il 12 maggio!

Il gioco di karting mobile raggiunge 5 milioni di pre-registrazioni in attesa del lancio

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Preparatevi a una gara elettrizzante, al lancio del gioco di karting mobile gratuito KartRider Rush+ per dispositivi iOS e Android il 12 maggio. Allacciate le cinture in previsione di un ricco set di circuiti, modalità di gioco diversificate e innovative e un’infinità di opzioni di personalizzazione dei kart che ridefiniscono il mondo dei giochi di gare di kart.





L’ultima edizione del popolarissimo franchise KartRider, KartRider Rush+, propone oltre 50 circuiti e 20 kart al lancio con un numero ineguagliato di opzioni di personalizzazione di kart e personaggi, compresi adesivi, targhe, pellicole e altro ancora.

KartRider Rush+ è stato pensato per sfide veloci fuori casa o sessioni di gioco più lunghe insieme ad altri corridori amici, e offre qualcosa per tutti i gusti con diverse modalità di gioco, tra cui:

Modalità Storia: la modalità storia permette ai giocatori di immergersi completamente nel gioco, ottenendo informazioni sul conto dei personaggi e passando in rassegna diverse modalità di gioco.

la modalità storia permette ai giocatori di immergersi completamente nel gioco, ottenendo informazioni sul conto dei personaggi e passando in rassegna diverse modalità di gioco. Modalità Gara di velocità: questa modalità sfida i corridori a competere gli uni contro gli altri e ad usare le loro abilità di drifting per accumulare punti esperienza (EXP) utili a passare a circuiti più difficili.

questa modalità sfida i corridori a competere gli uni contro gli altri e ad usare le loro abilità di drifting per accumulare punti esperienza (EXP) utili a passare a circuiti più difficili. Modalità Sala giochi: a prescindere che giochino da soli o a squadre, nella Modalità Sala giochi i giocatori hanno accesso ad opzioni di gameplay aggiuntive come Item Race, Infini-Boost e Lucci Runner.

a prescindere che giochino da soli o a squadre, nella Modalità Sala giochi i giocatori hanno accesso ad opzioni di gameplay aggiuntive come Item Race, Infini-Boost e Lucci Runner. Modalità Classifica: da Bronzo a Leggenda vivente, i giocatori possono salire di livello e ottenere premi come K-Coin per acquistare un vasto assortimento di articoli nel Negozio.

da Bronzo a Leggenda vivente, i giocatori possono salire di livello e ottenere premi come K-Coin per acquistare un vasto assortimento di articoli nel Negozio. Corsa cronometrata: in questa modalità si lotta contro il tempo per diventare il corridore più veloce.

Per i giocatori che aspirano a diventare corridori provetti, KartRider Rush+ propone un Sistema di mentoring che permette ai corridori di allearsi con dei mentori per affinare le loro abilità oppure registrarsi come mentori per fornire orientamento ad altri corridori. Tutti i giocatori partecipanti a questo sistema di mentoring riceveranno premi ed extra. Inoltre, il Sistema Club rende facile per i corridori unire le forze e collaborare per superare le sfide, portare a termine le attività quotidiane e ottenere premi.

Tutti i giocatori potranno inoltre richiedere i premi per la pre-registrazione fino al 25 maggio 2020. I premi per la pre-registrazione includono il kart Skelemech, il personaggio Slugger Dao, le cuffie Angel Wing e gli articoli Star Driftmoji e Love Candy Balloon che sono stati aggiunti come articoli bonus dopo aver raggiunto 5 milioni di pre-registrazioni prima del lancio.

Per festeggiare il lancio, KartRider Rush+ ha stretto una collaborazione con l’iconico produttore di periferiche HyperX. Come parte di questa collaborazione, KartRider Rush+ ospiterà degli eventi in cui verranno regalati periferiche di gioco di HyperX, tra cui le cuffie HyperX Cloud MIX™ e la base di ricarica HyperX ChargePlay Clutch™ pensata per sessioni di gioco più comode e lunghe.

KartRider Rush+ sarà disponibile in tutto il mondo in diverse lingue, compresi inglese, coreano, tailandese e cinese tradizionale. Visitate https://kartrush.nexon.com per ottenere gli ultimissimi aggiornamenti e le informazioni più recenti.

Informazioni su KartRider Rush+ https://kartrush.nexon.com

Basato su KartRider, il gioco online che ha riscosso uno straordinario successo, KartRider Rush+ è un gioco di karting mobile gratuito che offre tutta l’azione delle gare di kart del titolo omonimo su dispositivi iOS e Android. Con una splendida grafica 3D, KartRider Rush+ offre ai giocatori un ricco assortimento di circuiti, kart e modalità di gioco, proprio come la versione online, per tutti i livelli di abilità, da corridori in erba a veri e propri campioni di drifting.

Informazioni su Nexon America Inc. http://www.nexon.net/corporate/about-nexon/

Fondata nel 2005, Nexon America Inc. offre eccellenti competenze nei giochi online gratuiti e assistenza in tempo reale durante il gioco, attingendo ai punti di forza del marchio NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e adattandoli alle preferenze specifiche degli utenti occidentali. Da oltre un decennio Nexon America gestisce titoli iconici come MapleStory e Mabinogi che hanno battuto record e avvinto i giocatori. Con nuovi progetti che si profilano all’orizzonte, Nexon America rimane fedele allo spirito pionieristico e innovativo della capogruppo, adottando un approccio incentrato sul giocatore e sviluppando le migliori esperienze di gioco possibili per il mercato occidentale.

