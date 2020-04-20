洛杉磯港宣佈蘋果捐贈16萬個面罩給Logistics Victory Los Angeles以幫助洛杉磯對抗COVID-19

洛杉磯–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–Logistics Victory Los Angeles (LoVLA.org)收到蘋果公司(Apple Inc.)捐贈的16萬個面罩。這些透過蘋果Giving計畫捐贈的面罩將幫助洛杉磯對抗COVID-19疫情。

洛杉磯港執行董事、此次危機期間的洛杉磯市物流主管Gene Seroka表示：「洛杉磯感謝蘋果的慷慨捐助，這些面罩對於在COVID-19抗疫前線奮戰的醫療工作者非常重要。有許多民間部門的實體擁有物資，或是知道有供應商能夠解燃眉之急，而我們洛杉磯市的領導團隊將積極推進這項工作。」

在此次捐贈之前，Logistics Victory Los Angeles剛剛成立，這項新的城市計畫旨在找出民間部門的相關醫療物資，並提供給有需要的醫療服務提供者。採購或捐贈的物資將分配給亟需的地區醫療機構，並用於補充洛杉磯市的物資儲備。

Seroka於3月份被洛杉磯市長Eric Garcetti任命為物流主管，他同時繼續擔任美國主要港口洛杉磯港的負責人。帶領著18人的市政團隊，Seroka領導的應變工作聚焦於醫療供應鏈最佳化以及透過購買和捐贈（例如這次蘋果捐贈的面罩）來直接採購物資。

和目前美國其他地區一樣，南加州的醫療照護者也面臨某些物資短缺的問題，包括隔離服、檢查手套、面罩、醫用呼吸機、N95口罩、用於COVID-19病患的點滴靜脈注射裝置等，都隨著南加州疫情蔓延而短缺。

在這次衛生緊急事件期間，個人防護裝備的提供商和需要物資的實體請在www.LoVLA.org上登記資源和需求情況。

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