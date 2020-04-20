洛杉矶港宣布苹果向Logistics Victory Los Angeles捐赠16万只面罩以帮助洛杉矶抗击COVID-19

洛杉矶–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–Logistics Victory Los Angeles (LoVLA.org)收到苹果公司(Apple Inc.)捐赠的16万只面罩。这些通过苹果Giving计划捐赠的面罩将帮助洛杉矶抗击COVID-19疫情。

洛杉矶港执行董事、此次危机期间的洛杉矶市首席后勤官Gene Seroka表示：“洛杉矶感谢苹果的慷慨捐助，这些面罩对于奋战在COVID-19抗疫一线的医疗工作者非常重要。有许多私有领域的实体拥有物资，或是知道有供应商能够解燃眉之急，而我们洛杉矶市的领导团队将积极推进这项工作。”

在此次捐赠之前，Logistics Victory Los Angeles刚刚成立，洛杉矶市的这个新计划旨在找到私有领域的相关医疗物资，并提供给有需要的医疗服务提供机构。采购或捐赠获得的物资将分配给亟需的地区医疗机构，并用于补充洛杉矶市的物资储备。

3月份，Seroka在继续担任美国领先港口洛杉矶港的负责人的同时，还被洛杉矶市长Eric Garcetti任命为首席后勤官。带领着18人的市政团队，Seroka组织了有效的应对工作，着眼于医疗供应链优化以及通过购买和捐赠（例如这次苹果捐赠的面罩）来直接采购物资。

和目前美国其他地区一样，南加州的医疗机构也面临着某些物资紧缺的问题，包括隔离服、检查手套、面罩、医用呼吸机、N95口罩、用于COVID-19患者的静滴装置等，都随着南加州疫情蔓延而短缺。

在这次卫生紧急事件期间，个人防护装备的提供商和需要物资的实体请在www.LoVLA.org上登记资源和需求情况。

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