Riassunto: Port of Los Angeles annuncia la donazione da parte di Apple di 160.000 schermi facciali a Logistics Victory Los Angeles per aiutare la città a combattere il COVID-19

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Logistics Victory Los Angeles (LoVLA.org) riceverà una donazione di 160.000 schermi facciali da parte di Apple Inc. Donati attraverso il programma Giving di Apple, gli schermi facciali sosterranno la città di Los Angeles nella lotta contro la pandemia di COVID-19.

“Los Angeles ringrazia Apple per la sua generosa donazione di schermi facciali che sono essenziali per i professionisti sanitari in prima linea nella lotta contro la pandemia di COVID-19”, ha affermato Gene Seroka, direttore esecutivo di Port of Los Angeles, nonché responsabile dell’organizzazione logistica della città durante questa emergenza.

