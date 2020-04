Samenvatting: Haven van Los Angeles kondigt schenking van Apple aan van 160.000 gelaatsschermen aan logistieke overwinning in Los Angeles om stad te helpen bestrijden COVID-19

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Logistics Victory Los Angeles (LoVLA.org) ontvangt een donatie van 160.000 gelaatsschermen van Apple Inc. De gelaatsschermen, gedoneerd via het Giving-programma van Apple, zullen helpen bij de reactie van LA op de COVID-19 pandemie.

“Los Angeles bedankt Apple voor deze gulle donatie van gelaatsschermen die cruciaal zijn voor eerstelijnsgezondheidswerkers die de COVID-19-pandemie bestrijden”, zei Gene Seroka, algemeen directeur van Port of Los Angeles, de Chief Logistics Officer van de stad tijdens deze crisis. “Er zijn tal van entiteiten uit de particuliere sector die voorraden hebben of leveranciers kennen die kunnen helpen in deze tijd van nood, en ons stadsteam is hier om dat proces te vergemakkelijken.”

De schenking volgt op de lancering van Logistics Victory Los Angeles, een nieuw City-programma dat is opgezet om beschikbare medische benodigdheden in de particuliere sector te identificeren en matchen met de zorgverleners die ze nodig hebben. Aangekochte of gedoneerde voorraden worden toegewezen aan medische voorzieningen in de omgeving die ze nodig hebben en worden gebruikt om de voorraad van de stad aan te vullen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

