Hoy comienzan las reservas y ofertas en T-Mobile y Sprint para el iPhone SE: un nuevo y poderoso smartphone con un diseño popular

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–T-Mobile US (NASDAQ: TMUS) anunció que T-Mobile, Sprint y Metro by T-Mobile ofrecerán el iPhone SE de segunda generación, un nuevo y poderoso smartphone que incluye una pantalla Retina HD de 4.7 pulgadas, combinada con Touch ID, la tecnología de seguridad líder en la industria. Con un diseño compacto, reinventado desde adentro hacia fuera, el iPhone SE es el iPhone nuevo al alcance de todos. El chip A13 Bionic, diseñado por Apple, es el cerebro de este smartphone hecho para ejecutar las tareas más exigentes. El iPhone SE también tiene el mejor sistema de cámara de lente individual que haya tenido un iPhone hasta ahora. La cámara expande las virtudes del modo retrato, y ha sido diseñado para resistir la intemperie, con protección contra el polvo y el agua. A partir de hoy, 17 de abril, las personas podrán empezar a reservar el nuevo iPhone SE en línea en es.T-Mobile.com y en Sprint, y a partir del viernes 24 de abril se podrán comprar en T-Mobile, Sprint y Metro by T-Mobile.

“Los clientes no deberían tener que optar entre calidad y precio — especialmente en estos momentos—, y la Nueva T-Mobile no les pedirá que lo hagan”, dijo Mike Sievert, director ejecutivo de T-Mobile. “El iPhone SE es el smartphone perfecto para ser el PRIMERO en lanzarse al público en todas nuestras tres marcas en la Nueva T-Mobile… continuamos siendo la compañía que pone calidad al alcance de todos y les da a sus clientes más de lo que les encanta. Este nuevo iPhone es el más económico y no se lo pueden perder”.

El iPhone SE viene en tres hermosos colores: negro, blanco y (PRODUCT)RED. Diseñado con aluminio de categoría aeroespacial y vidrio de larga duración, su pantalla Retina HD de 4.7 pulgadas con tecnología de tonos reales True Tone ajusta el balance de blancos para adaptarse a la luz ambiental. Su vibrante y amplia gama de colores ofrece una increíble exactitud cromática. El tradicional botón de inicio está diseñado con cristal de zafiro y un aro metálico que detecta la huella dactilar del usuario para que Touch ID desbloquee el iPhone de manera simple, privada y segura, para usar Apple Pay y para autorizar compras en la App Store. El chip A13 Bionic diseñado por Apple y presentado por primera vez con el iPhone 11 y 11 Pro, exhibe un desempeño incomparable con cada tarea: es perfecto para las fotos, juegos y realidad aumentada, además de permitir que el rendimiento de la batería sea excelente. Como si todo esto fuera poco, el iPhone SE incorpora el mejor sistema de cámara de lente individual incluido hasta ahora en un iPhone. El sistema usa el procesador de señal de imágenes y el Motor Neuronal del A13 Bionic para habilitar el modo retrato (1), los seis efectos de iluminación del modo retrato y el control de profundidad. Los videos se transforman en una experiencia mucho más inmersiva gracias a la grabación de audio en estéreo y a la estabilización cinematográfica de video de las cámaras frontal y trasera.

El iPhone SE admite carga inalámbrica con cargadores con certificación Qi, y es compatible con carga rápida (2), para que en solo 30 minutos, tengas el 50% de carga. Este smartphone es resistente al agua y al polvo, con una resistencia al agua de grado IP67 para una inmersión de hasta 1 metro durante 30 minutos (3). Con Wi-Fi 6 y conectividad LTE de clase Gigabit (4) se obtienen velocidades de descarga impresionantes, y la doble tarjeta SIM con eSIM (5) proporciona a los usuarios la flexibilidad de tener dos números de teléfono separados en un solo dispositivo al viajar al extranjero o como línea empresarial.

T‑Mobile tiene una oferta a la medida de cada uno, tanto para clientes actuales como nuevos con planes individuales y familiares, y hasta para pequeños negocios. Todos pueden llevarse el iPhone SE por cuenta nuestra con 24 créditos en la factura mensual al agregar una línea e intercambiar un iPhone elegible, O BIEN pueden obtener hasta el 50% de descuento en el iPhone SE con 24 créditos en la factura mensual al intercambiar un iPhone elegible O agregar una línea. ¡El cliente decide! Y con Magenta, los clientes reciben excelentes beneficios del Un-carrier con el mejor plan ilimitado de la industria, con impuestos y cargos ya incluidos, Quibi por cuenta nuestra y Netflix por cuenta nuestra para familias, el mejor servicio al cliente de la telefonía móvil con un Equipo de Expertos dedicado, y protección contra fraude gratis para combatir las robollamadas. Asimismo, los clientes reciben regalos de T‑Mobile Tuesdays cada semana. Y para aquellos que buscan una increíble oferta en planes con llamadas, mensajes de texto y datos para smartphone ilimitados y nada más, pueden ver qué tiene el plan Essentials.

Y ahora en Sprint, puedes obtener el nuevo y potente iPhone SE por solo $5 al mes con el contrato Sprint Flex cuando te cambias a Sprint o agregas una nueva línea de servicio a una cuenta existente. Los clientes de Sprint Unlimited Plus obtienen Hulu y Tidal incluidos en su plan mensual (¡y mucho más!), y también pueden recibir beneficios gratis con My Sprint Rewards.

Para conocer todos los detalles de los precios de T‑Mobile, visita: https://es.t-mobile.com/offers/apple-iphone-deals. Para ver los precios de Sprint, visita: es.sprint.com/iphonese. Próximamente podrás ver los precios y ofertas de Metro by T‑Mobile; para obtener más información, visita: https://hola.metrobyt-mobile.com/latest-apple-iphone-release. Para obtener más información sobre iPhone, visita: www.apple.com/iphone.

¿Qué más? El nuevo teclado Magic Keyboard, de diseño flotante, retroiluminado y con trackpad, se podrá comprar a partir del 24 de abril en T‑Mobile. Para obtener más información sobre el nuevo teclado Magic Keyboard, visita: https://www.apple.com/ipad-keyboards/.

Durante los períodos de congestión, aquella pequeña fracción de clientes de T‑Mobile que use más de 50 GB al mes podría notar velocidades reducidas hasta el siguiente ciclo de facturación debido a la priorización de datos. Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Se requiere servicio elegible y aprobación de crédito. Ofertas de T‑Mobile: si cancelas tu línea antes de recibir los 24 créditos en la factura, podrías tener que pagar hasta el monto total del dispositivo (iPhone SE 64 GB: $399.99); si cancelas tu cuenta, contáctanos antes para pagar el saldo en cuotas mensuales con descuento. Se requiere contrato de financiamiento. Si cancelaste líneas con servicio de voz en los últimos 90 días, reactívalas primero. Se podría requerir tarjeta SIM de $10 y cargo de $20 por asistencia o por los cambios de dispositivo, ya sea en las tiendas o en llamadas al servicio al cliente. Se otorgarán hasta $400 (con intercambio de teléfono elegible y al agregar una línea) o hasta $200 (con intercambio de teléfono elegible o al agregar una línea) con créditos en la factura mensual según el dispositivo que se intercambie; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación desde el intercambio del dispositivo. Cuatro como máximo por cuenta. No puede combinarse con algunas ofertas o descuentos (por ejemplo, Carrier Freedom). Planes Magenta: el impuesto a las ventas y los cargos reguladores están incluidos en el precio del servicio mensual. Ofertas de Sprint: iPhone SE $5 al mes, tras créditos mensuales de $11.67, que se empezarán a aplicar a partir de las primeras dos facturas. Con contrato de 18 meses y nueva línea de servicio. Si cancelas el servicio antes del vencimiento, deberás pagar el saldo restante. Rigen restricciones. Un plan Hulu con publicidad por cuenta de Sprint elegible. El contenido en HD varía según el dispositivo y la conexión. Incluye Tidal Premium. El streaming de videos en HD brinda una velocidad de hasta 1080p; de música, hasta 1.5 Mbps; de juegos, hasta 8 Mbps. Priorización de datos durante períodos de congestión.

(1) El modo retrato en el iPhone SE tiene la capacidad de reconocer personas. (2) Hasta el 50% de carga en 30 minutos con adaptador de 18W o superior (se vende por separado). (3) El iPhone SE es resistente a las salpicaduras, el agua y el polvo. Las pruebas se realizaron bajo condiciones controladas de laboratorio utilizando una calificación IP67 según la norma IEC 60529 (hasta 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos). La resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo no es permanente, y podría disminuir como consecuencia del uso habitual. No intentes cargar el iPhone si está mojado. Consulta la Guía de Usuario para obtener las instrucciones de limpieza y secado. La garantía no cubre los daños producidos por líquidos. El iPhone SE es resistente al derrame accidental de líquidos comunes, tal como refrescos, café, té, cerveza y jugos. En caso de derrame, enjuaga el área con agua y seca el iPhone con un paño. (4) Las velocidades varían según las condiciones del lugar y la compañía de telefonía móvil. Para conocer los detalles de soporte de LTE, comunícate con tu compañía de telefonía móvil y consulta apple.com/iPhone/LTE. (5) El uso de SIM doble requiere dos planes de servicio móvil (que podrían incluir restricciones de roaming). Se aplican ciertas restricciones de uso.

