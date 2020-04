Samenvatting: MYPINPAD maakt veilige betalingen mogelijk op zowel Android- als iOS-apparaten

Toonaangevende mobiele beveiligingsexpert behaalt alleen software PCI SSC SPoC-goedkeuring voor Android-apparaten

LONDEN–(BUSINESS WIRE)–MYPINPAD (“MPP”), de wereldleider in veilige persoonlijke authenticatie voor betalingsoplossingen, heeft de Payment Card Industry (PCI) Security Standards Council (SSC) -certificering behaald voor zijn op Android-software gebaseerde PIN-invoer op een Commerciële kant-en-klare (SPoC) oplossing – de eerste software-only Android SPoC-oplossing die niet afhankelijk is van op hardware gebaseerde beveiliging. Dit maakt het bedrijf de eerste die een software-only SPoC-accreditatie heeft behaald om veilige betalingen op zowel Android- als iOS-apparaten mogelijk te maken.

De lat ligt zeer hoog om te voldoen aan de SPoC-vereisten van PCI, en de oplossing van MYPINPAD is erin geslaagd om ze te doorstaan, waardoor het nu kan werken op elk Android-apparaat met v8.0 en hoger. Mobiele apparaten met het Android-besturingssysteem hebben een marktaandeel van 87 procent en creëren een schaalvergroting voor de implementatie en acceptatie van MYPINPAD’s pincode op MPP mPOS voor mobiele oplossingen.

