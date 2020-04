Riassunto: MYPINPAD attiva il servizio di pagamenti sicuri sui dispositivi Android e iOS

La principale azienda esperta in sicurezza mobile ottiene solo l’approvazione del software PCI SSC SPoC per i dispositivi Android

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–MYPINPAD (“MPP”), il leader mondiale nell’autenticazione personale sicura per soluzioni di pagamento, ha ottenuto la certificazione PCI (Payment Card Industry) Security Standards Council (SSC) per la sua Android software-based PIN entry su una soluzione commerciale standard (SPoC), la prima soluzione SPoC software-only per Android che non dipende da alcuna sicurezza basata su hardware. Ciò rende l’azienda la prima a ottenere una certificazione SPoC software-only per consentire pagamenti sicuri su dispositivi Android e iOS.

Le aspettative sono molto alte per soddisfare i requisiti SPoC di PCI e la soluzione MYPINAD è riuscita a superarle, consentendogli di funzionare ora su qualsiasi dispositivo Android v8.0 e versioni successive.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Becky Sales



03300431315



becky@skyparlour.com