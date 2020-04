MYPINPAD permet des paiements sécurisés sur les appareils Android et iOS

L’expert leader en sécurité mobile obtient une homologation pour la solution purement logicielle SPoC du PCI SSC pour les appareils Android

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–MYPINPAD (« MPP »), le leader mondial de l’authentification personnelle sécurisée pour les solutions de paiement, a obtenu une certification du Conseil des normes de sécurité PCI (PCI SSC) pour sa saisie de code PIN basée sur un logiciel Android sur une solution SPoC (« point de contact unique ») commerciale prête à l’emploi, devenant ainsi la première solution purement logicielle Android SPoC qui ne repose sur aucune sécurité matérielle. Cela fait de l’entreprise la première à obtenir une accréditation SPoC purement logicielle pour permettre des paiements sécurisés sur les appareils Android et iOS.

Même si la barre est placée très haut, la solution de MYPINPAD a réussi à répondre aux exigences SPoC du PCI, lui permettant désormais de fonctionner sur n’importe quel appareil Android à partir de la version v8.0. Les appareils mobiles exécutant le système d’exploitation Android détiennent 87 % du marché mondial, ce qui génère un développement à grande échelle en matière de déploiement et d’adoption de la solution PIN on Mobile MPP mPOS de MYPINPAD.

La nouvelle survient peu de temps après que MYPINPAD soit devenue l’une des premières entreprises au monde à obtenir la certification SPoC pour iOS. Avec les deux certifications purement logicielles SPoC accréditées par la norme PCI, MYPINPAD est prête à déployer mondialement sa solution sécurisée et accessible sur les principaux continents cette année, permettant aux smartphones et tablettes actuels de remplacer les traditionnels terminaux de point de vente et dispositifs mPOS pour la saisie des codes PIN.

Maintenant que l’approbation du PCI SSC pour la solution SPoC concernant les systèmes d’exploitation Android et iOS a été obtenue, MYPINPAD travaille déjà à l’obtention de la certification du PCI pour les paiements sans contact sur les appareils informatiques standards (CPoC). Notre objectif est de développer de façon exponentielle l’acceptation des dispositifs mobiles actuellement au nombre de 100 millions à plus de 400 millions d’ici 2024.

Colin Greene, PDG nouvellement nommé chez MYPINPAD, a déclaré : « Nous dirigeons ce domaine complexe de la sécurité mobile, nous sommes donc incroyablement fiers d’être la première entreprise à avoir obtenu la certification purement logicielle SPoC pour Android et iOS. Il aura fallu sept années d’innovation et de travail acharné pour en arriver là, et nous sommes vraiment impatients de déployer notre technologie avec nos partenaires clés. »

« Avec les systèmes d’exploitation Android et iOS qui occupent la quasi-totalité de la part de marché mondiale des appareils intelligents, nous pouvons désormais aller de l’avant avec le développement, à grande échelle de l’usage des appareils mobiles pour la saisie de code PIN. Il s’agit d’un excellent exemple de la façon dont les solutions technologiques innovantes peuvent contribuer à instaurer des règles du jeu équitables en matière de services de paiement. Nous sommes également impatients de dévoiler notre solution accréditée CPoC plus tard cette année. À suivre… »

La solution de MYPINPAD est aisément intégrée dans des applications tierces et fournie sous forme de service. Elle réduit considérablement les coûts sur l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements en face à face en répondant aux normes de sécurité du PCI et seulement grâce aux mises à jour logicielles. Cela soulage les commerçants et les plus grands détaillants de la charge d’entretien et de remplacement des terminaux de point de vente traditionnels et vieillissants.

Veuillez visiter www.mypinpad.com pour en savoir plus sur cette technologie transformatrice.

À propos de MYPINPAD :

MYPINPAD est un leader mondial de l’authentification personnelle sécurisée pour les solutions de paiement installées sur les smartphones et tablettes disponibles sur le marché. Notre technologie exclusive et brevetée dans le monde entier permet de sécuriser et de protéger la saisie d’informations sensibles sur les écrans tactiles, créant ainsi un environnement digne de confiance. L’ensemble de solutions innovantes de MYPINPAD élimine le recours à du matériel spécialisé pour l’authentification personnelle, réduit le coût et la complexité, favorise une adoption rapide et tire parti des capacités de connexion des appareils intelligents.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Becky Sales



03300431315



becky@skyparlour.com