St. Luke’s University Health Network是世界首批试用远程患者管理解决方案Masimo SafetyNet™来协助COVID-19住院患者的机构之一

加州尔湾和宾夕法尼亚州伯利恒–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–Masimo (NASDAQ: MASI)今天宣布，St. Luke’s University Health Network (SLUHN)是全球首批使用Masimo SafetyNet™监测住院患者的机构之一，SLUHN正在寻求创新解决方案来治疗激增的COVID-19感染患者。Masimo SafetyNet是一种创新的、经济上可推广的云端患者管理平台，旨在帮助临床工作者在院内场所和非传统场所远程治疗患者。





该远程医疗解决方案使用无线缆、可穿戴单例患者专用传感器，搭配经临床验证的Masimo SET®脉搏氧饱和度仪来监护患者，旨在帮助处治激增的COVID-19患者，同时维护其他患者和提供者的安全，允许医院将患者远程监护延伸到替代性治疗场地，包括分流网点、急诊康复站和居家护理场所。

St. Luke’s临床创新高级副总裁兼麻醉与危重医学科主任Aldo Carmona, MD表示：“鉴于此次COVID-19大流行期间对我院的需求激增，该技术正在改变游戏规则。借助这款可穿戴设备，我们能按需搭建临时的泡出式呼吸监护床位，以容纳变化中的病例数，并追踪那些已暴露于COVID-19、流感或任何其他严重疾病的员工居家时的健康状况 。”

Masimo SafetyNet旨在追踪住院或居家隔离患者的血氧饱和度和呼吸率，综合了无线缆SET®脉搏氧饱和度仪与专利远程数据捕获和监测平台，可从患者的安卓或iOS智能手机或智能设备访问该平台。监护关键生理数据能帮助临床工作者准确快览患者的全身健康状况，并在需要迅速执行能挽救生命的治疗决策时提醒关注。

向患者提供数日供应量的单例患者专用传感器和Masimo SafetyNet移动app的访问权。借助Carmona博士领导的St. Luke’s和Peter Pronovost博士领导的大学医院(University Hospitals)提供的临床反馈，Masimo SafetyNet旨在实现简单、直观的使用，以提供与COVID-19专家指导一致的定制式互动CareProgram。该传感器采集的监护数据通过安全的蓝牙(Bluetooth®)连接与患者的智能手机共享。CareProgram可设定每天两次或按医嘱主动提醒患者回答问题，例如“您呼吸困难吗？”、“您的体温是多少？”，并将上述回答连同监护数据推送给临床工作者进行评估。CareProgram可完全定制，以适应每家机构的规程、每例患者的需求和COVID-19指南的任何更改，即使在部署之后也能由提供者通过云端进行更新，随疫情变化实现最大的灵活性。

除COVID-19 CareProgram外，Masimo SafetyNet还能针对150多款用于COPD、心力衰竭、肿瘤和其他患者的其他CareProgram进行设定。

3月30日， St. Luke’s University Health Network伯利恒分院的COVID-19患者接入Masimo SafetyNet。普通内外科的非COVID-19患者也正在使用该系统接受监护。

St. Luke’s计划使用Masimo SafetyNet无线缆传感器和云端监测系统来监护多达2,000例住院患者和居家的轻症病例。其中也可包括居家病毒隔离的员工和患者。

Carmona博士表示：“我们St. Luke’s的患者可在任何地方获得最精密且可靠的呼吸监测。我们知道，使用Masimo的Patient SafetyNet连续生理监护可改善转归、挽救生命。Masimo SafetyNet能在此次危机期间将上述功能延伸到非传统场所中和居家的患者，这具有转型意义。只有通过我们与Masimo的关系，才有可能实现。”

Masimo创始人、首席执行官Joe Kiani表示：“能够在此次全球大流行期间与St. Luke’s合作，帮助保护医疗专业人员和他们所服务的患者的健康和安全，Masimo感到十分自豪。”

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关于Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI)是一家全球性医疗技术公司，开发生产品种广泛的业界领先的监护技术，包括创新测量设备、传感器、患者监护仪、自动化及互通解决方案。我们的使命是改善患者转归并降低治疗成本。1995年，公司推出了Masimo SET®移动和低灌注下测量(Measure-through Motion and Low Perfusion™)脉搏氧饱和度仪，100多项独立客观研究显示其性能优于其他脉搏氧饱和度仪技术1。研究显示，Masimo SET®可帮助临床医生减少早产新生儿的重度视网膜病变2、改善新生儿的CCHD筛查3，在用于术后病房的Masimo Patient SafetyNet™连续监测时，可减少快速响应团队动员、ICU转运和成本4-6。Masimo SET®据估计已应用于全世界领先医院及其他医疗机构中超过2亿的患者7，是《美国新闻与世界报道》2019-2020年最佳医院荣誉榜排名前10位医院中9家医院采用的主要脉搏氧饱和度仪8。Masimo不断优化SET®，2018年宣布，移动状态下RD SET®传感器上的SpO 2 精度获得显著提高，使临床工作者更加确信，他们所仰赖的SpO 2 值精确反映了患者的生理状态。2005年，Masimo推出了rainbow®脉搏碳氧-氧饱和度仪技术，实现了以往只能侵入性测量的血液成份的无创连续监测，包括总血红蛋白(SpHb®)、氧含量(SpOC™)、碳氧血红蛋白(SpCO®)、高铁血红蛋白(SpMet®)、脉搏灌注变异指数(PVi®)、RPVi™ (rainbow® PVi)、氧储备指数(ORi™)。2013年，Masimo推出了Root®患者监测和互通平台，该平台从头开始设计，尽可能灵活和具有可扩展性，以便添加其他Masimo和第三方监护技术。关键的Masimo添加包括下一代SedLine®脑功能监护仪、O3®局部氧饱和度仪、搭配NomoLine®取样线缆的ISA™二氧化碳分析仪。Masimo的连续及点检监护仪脉搏碳氧-氧饱和度仪®家族包括旨在用于各类临床及非临床场合的设备，包括无线可穿戴技术（例如Radius-7®和Radius PPG™）、便携式设备（例如Rad-67™）、指尖脉搏氧饱和度仪（例如MightySat®Rx）、医院及居家两用设备（例如Rad-97®）。Masimo院内自动化和互通解决方案以Iris®平台为中心，包括Iris Gateway®、Patient SafetyNet、Replica™、Halo ION™、UniView™、Masimo SafetyNet™。欲了解Masimo及其产品的进一步信息，请访问www.masimo.com。有关Masimo产品的已发表临床研究，请访问www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/。

ORi和RPVi未获得FDA 510(k)核准，未在美国上市。Patient SafetyNet商标由University HealthSystem Consortium授权使用。

参考文献

有关已发表的脉搏氧饱和度临床试验和Masimo SET®的收益，请访问我们的网站http://www.masimo.com。对照研究包括一些独立、客观的研究，后者包括科学会议上呈报的摘要和同行评议期刊上的论著。 Taenzer AH et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology. 2010:112(2):282-287. （Taenzer AH等。脉搏氧饱和度监测对救治事件和重症监护室转床的影响：前后巧合研究。《麻醉学》2010; 112(2):282-287.） Taenzer A et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. Spring-Summer 2012. （Taenzer AH等。术后监护–达特茅斯经验。《麻醉患者安全基金会通讯》2012年春夏刊。） McGrath SP et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2016 Jul;42(7):293-302. （McGrath SP等。普通监护病房的监测监护管理：策略、设计和执行。《质量与患者安全联合委员会杂志》2016年7月;42(7):293-302.） Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92. （Castillo A等。通过临床实践转变和SpO 2 技术预防早产儿视网膜病变。《儿科学杂志》2011年2月;100(2):188-92.） de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;Jan 8;338. （de-Wahl Granelli A等。脉搏氧饱和度筛查对导管依赖型先天性心脏病检出的影响：瑞典39,821例新生儿前瞻性筛查研究。《英国医学杂志》2009年1月8日;338.） 估计值：Masimo存档数据。 http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview。

关于St. Luke’s

St. Luke’s University Health Network (SLUHN)成立于1872年，是一家完全一体化的区域性非营利性网络，拥有超过15,000名员工，在11家医院和300家门诊部提供服务。SLUHN年净营业额超过20亿美元，服务区域包括11个县：宾夕法尼亚州的Lehigh、Northampton、Berks、Bucks、Carbon、Montgomery、Monroe、Schuylkill和Luzerne县，新泽西州的Warren和Hunterdon县。St. Luke’s致力于促进医学教育，是宾夕法尼亚州中东部一流的教学医院。St. Luke’s与天普大学合作，创建了Lehigh Valley首个也是唯一的区域性医学院校区。它还运营着美国历史最悠久（成立于1884年）的连续办学的护校和34个全美认证的医学研究生教育科目，这些科目拥有263位住院医生和进修医生。St. Luke’s是总部位于Lehigh Valley的唯一一家医疗保健系统，其品质、效率和患者满意度获得Medicare五星和四星（最高）评级。St. Luke’s被Leapfrog集团和Healthgrades同时评定为顶级医院。2019年，IBM Watson Health的100家顶级医院中有3家是St. Luke’s医院。St. Luke’s大学医院已连续5年、合计7次入选IBM Watson Health评定的100所顶级主流教学医院。St. Luke’s还被IBM Watson Health评为“心血管50强科目”。SLUHN在住院和门诊服务中使用Epic电子病历(EMR)系统，是Most Wired奖的多年得主，该奖项表彰SLUHN信息技术应用的广度，例如远程医疗、在线预约和在线定价信息。St. Luke’s还是宾夕法尼亚州公认的费率最低的提供商之一。

前瞻性陈述

本新闻稿包含美国《1933年证券法案》第27A条和《1934年证券交易法案》第21E条以及《1995年私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包含有关Masimo SafetyNet™和SET®潜在功效的各类陈述，等等。这些前瞻性陈述基于对影响我们的未来事件的当前预期，并受到风险和不确定性的制约，所有的风险和不确定性均难以预测，其中多数超出我们的掌控，并有可能导致我们的实际结果与我们的前瞻性陈述中表述的结果大相径庭和截然相反，其原因是各类风险因素，包括但不限于与下列因素相关的风险：我们对涉及临床结果可重复性的假设；我们对Masimo独特的无创测量技术（包括Masimo SafetyNet™和SET®）的信念，即这些技术可对积极的临床转归及患者安全性做出贡献；与我们相信Masimo无创医学突破可提供具有成本效益的解决方案和独特优势的信念相关的风险；与COVID-19相关的风险；以及我们向美国证券交易委员会(“SEC”)递交的最新报告中“风险因素”章节中讨论的其他因素，这些报告可从SEC的网站www.sec.gov上免费获得。尽管我们相信我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们并不知道我们的预期将来能否被证明正确。本新闻稿包含的所有前瞻性陈述完全符合前述警示性声明。谨此提醒您注意不要对这些前瞻性陈述给予不适当的依赖，这些陈述仅适用于今日。除非在适用的证券法律可能的要求下，我们没有任何责任来更新、修订或澄清这些陈述或是我们向SEC递交的最新报告中包含的“风险因素”，无论是作为新信息、未来事件的结果还是其他事项的结果。

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