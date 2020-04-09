St. Luke’s University Health Network是世界首批試用遠端患者管理解決方案Masimo SafetyNet™來協助COVID-19住院患者的機構之一

加州爾灣和賓州伯利恆–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–Masimo (NASDAQ: MASI)今天宣布，St. Luke’s University Health Network (SLUHN)是全球首批使用Masimo SafetyNet™監測住院患者的機構之一，SLUHN正在尋求創新解決方案來治療激增的COVID-19感染患者。Masimo SafetyNet是一種創新的、經濟上可推廣的雲端患者管理平臺，旨在幫助臨床工作者在院內場所和非傳統場所遠端治療患者。





該遠距醫療解決方案使用無線、可穿戴單例患者專用感測器，搭配經臨床驗證的Masimo SET®脈搏血氧飽和度儀來監護患者，旨在幫助處治激增的COVID-19患者，同時維護其他患者和提供者的安全，允許醫院將患者遠端監護延伸到替代性治療場地，包括分流網點、急診恢復站和居家護理場所。

St. Luke’s臨床創新資深副總裁兼麻醉與重症醫學科主任Aldo Carmona, MD表示：「鑒於此次COVID-19大流行期間對本院的需求激增，該技術正在改變遊戲規則。憑藉這款可穿戴設備，我們能視需要搭建臨時的泡出式呼吸監護床位，以容納變化中的病例數，並追蹤那些已暴露於COVID-19、流感或任何其他嚴重疾病的員工居家時的健康狀況。」

Masimo SafetyNet旨在追蹤住院或居家隔離患者的血氧飽和度和呼吸率，綜合了無線SET®脈搏血氧飽和度儀與專利遠端資料擷取和監測平臺，可從患者的Android或iOS智慧手機或智慧設備存取該平臺。監護關鍵生理資料能幫助臨床工作者準確速覽患者的全身健康狀況，並在需要迅速執行能挽救生命的治療決策時提醒關注。

向患者提供數日供應量的單例患者專用感測器和Masimo SafetyNet行動app的存取權。透過Carmona博士領導的St. Luke’s和Peter Pronovost博士領導的大學醫院(University Hospitals)提供的臨床回饋，Masimo SafetyNet旨在實現簡單、直覺的使用，以提供與COVID-19專家指導一致的客製化互動CareProgram。該感測器採集的監護資料透過安全的藍牙(Bluetooth®)連接與患者的智慧手機共享。CareProgram可設定每天兩次或依照醫囑主動提醒患者回答問題，例如「您呼吸困難嗎？」、「您的體溫是多少？」，並將上述回答連同監護資料推送給臨床工作者進行評估。CareProgram可完全自訂，以適應每家機構的規程、每例患者的需求和COVID-19指南的任何更改，即使在部署之後也能由提供者透過雲端進行更新，隨疫情變化實現最大的靈活性。

除COVID-19 CareProgram外，Masimo SafetyNet還能針對150多款用於COPD、心臟衰竭、腫瘤和其他患者的其他CareProgram進行設定。

3月30日，St. Luke’s University Health Network伯利恆分院的COVID-19患者存取Masimo SafetyNet。普通內外科的非COVID-19患者也正在使用該系統接受監護。

St. Luke’s計畫使用Masimo SafetyNet無線感測器和雲端監測系統來監護多達2,000例住院患者和居家的輕症病例。其中也可包括居家病毒隔離的員工和患者。

Carmona博士表示：「St. Luke’s的患者可在任何地方獲得最精密且可靠的呼吸監測。我們知道，使用Masimo的Patient SafetyNet連續生理監護可改善醫療成效、挽救生命。Masimo SafetyNet能在此次危機期間將上述功能延伸到非傳統場所中和居家的患者，這具有轉型意義。只有透過我們與Masimo的關係，才有可能實現。」

Masimo創辦人、執行長Joe Kiani表示：「能夠在此次全球大流行期間與St. Luke’s合作，幫助保護醫療專業人員和他們所服務的患者的健康和安全，Masimo感到十分自豪。」

@MasimoInnovates | #Masimo

關於Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI)是一家全球性醫療技術公司，開發生產品種廣泛的業界領先監護技術，包括創新測量設備、感測器、患者監護儀、自動化及互通解決方案。我們的使命是改善患者醫療結果並降低治療成本。1995年，公司推出了Masimo SET®移動和低灌注下測量(Measure-through Motion and Low Perfusion™)脈搏血氧飽和度儀，100多項獨立客觀研究顯示其性能優於其他脈搏血氧飽和度儀技術1。研究顯示，Masimo SET®可幫助臨床醫生減少早產新生兒的重度視網膜病變2、改善新生兒的CCHD篩檢3，在用於術後病房的Masimo Patient SafetyNet™連續監測時，可減少快速回應團隊動員、ICU轉運和成本4-6。Masimo SET®據估計已應用於全世界領先醫院及其他醫療機構中超過2億名患者7，是《美國新聞與世界報導》2019-2020年最佳醫院榮譽榜排名前10位醫院中9家醫院採用的主要脈搏血氧飽和度儀8。Masimo不斷最佳化SET®，2018年宣布，移動狀態下RD SET®感測器上的SpO 2 精度獲得顯著提高，使臨床工作者更加確信，他們所仰賴的SpO 2 值精確反映了患者的生理狀態。2005年，Masimo推出了rainbow®脈搏碳氧-血氧飽和度儀技術，實現了以往只能侵入性測量的血液成份的無創連續監測，包括總血紅蛋白(SpHb®)、氧含量(SpOC™)、碳氧血紅蛋白(SpCO®)、高鐵血紅蛋白(SpMet®)、脈搏灌注變異指數(PVi®)、RPVi™ (rainbow® PVi)、氧儲備指數(ORi™)。2013年，Masimo推出了Root®患者監測和互通平臺，該平臺從頭開始設計，盡可能靈活和具有延展性，以便添加其他Masimo和協力廠商監護技術。關鍵的Masimo添加包括下一代SedLine®腦功能監護儀、O3®局部血氧飽和度儀、搭配NomoLine®取樣纜線的ISA™二氧化碳分析儀。Masimo的連續及點檢監護儀脈搏碳氧-血氧飽和度儀®家族包括旨在用於各類臨床及非臨床場合的設備，包括無線可穿戴技術（例如Radius-7®和Radius PPG™）、可攜式設備（例如Rad-67™）、指尖脈搏血氧飽和度儀（例如MightySat®Rx）、醫院及居家兩用設備（例如Rad-97®）。Masimo院內自動化和互通解決方案以Iris®平臺為中心，包括Iris Gateway®、Patient SafetyNet、Replica™、Halo ION™、UniView™、Masimo SafetyNet™。欲瞭解Masimo及其產品的進一步資訊，請造訪www.masimo.com。有關Masimo產品的已發表臨床研究，請造訪www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/。

ORi和RPVi未獲得FDA 510(k)核准，未在美國上市。Patient SafetyNet商標由University HealthSystem Consortium授權使用。

參考文獻

有關已發表的脈搏血氧飽和度臨床試驗和Masimo SET®的效益，請造訪我們的網站http://www.masimo.com。對照研究包括一些獨立、客觀的研究，後者包括科學會議上呈報的摘要和同行評議期刊上的論著。 Taenzer AH et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology. 2010:112(2):282-287. （Taenzer AH等。脈搏血氧飽和度監測對救治事件和加護病房轉床的影響：前後巧合研究。《麻醉學》2010; 112(2):282-287.） Taenzer A et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. Spring-Summer 2012. （Taenzer AH等。術後監護–達特茅斯經驗。《麻醉患者安全基金會通訊》2012年春夏刊。） McGrath SP et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2016 Jul;42(7):293-302. （McGrath SP等。普通加護病房的監測監護管理：策略、設計和執行。《品質與患者安全聯合委員會雜誌》2016年7月;42(7):293-302.） Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92. （Castillo A等。透過臨床實務轉變和SpO 2 技術預防早產兒視網膜病變。《兒科學雜誌》2011年2月;100(2):188-92.） de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;Jan 8;338. （de-Wahl Granelli A等。脈搏血氧飽和度篩檢對導管依賴型先天性心臟病檢出的影響：瑞典39,821例新生兒前瞻性篩檢研究。《英國醫學雜誌》2009年1月8日;338.） 估計值：Masimo存檔資料。 http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview。

關於St. Luke’s

St. Luke’s University Health Network (SLUHN)成立於1872年，是一家完全一體化的區域性非營利性網路，擁有超過15,000名員工，在11家醫院和300家門診部提供服務。SLUHN年淨營業額超過20億美元，服務區域包括11個縣：賓州的Lehigh、Northampton、Berks、Bucks、Carbon、Montgomery、Monroe、Schuylkill和Luzerne縣，紐澤西州的Warren和Hunterdon縣。St. Luke’s致力於促進醫學教育，是賓州中東部一流的教學醫院。St. Luke’s與天普大學合作，建立了Lehigh Valley首個也是唯一的區域性醫學院校區。它還經營著美國歷史最悠久（成立於1884年）的連續辦學的護校和34個全美認證的醫學研究生教育科目，這些科目擁有263位住院醫生和進修醫生。St. Luke’s是總部位於Lehigh Valley的唯一一家醫療保健系統，其品質、效率和患者滿意度獲得Medicare五星和四星（最高）評等。St. Luke’s被Leapfrog集團和Healthgrades同時評定為頂級醫院。2019年，IBM Watson Health的100家頂級醫院中有3家是St. Luke’s醫院。St. Luke’s大學醫院已連續5年、合計7次入選IBM Watson Health評定的100所頂級主流教學醫院。St. Luke’s還被IBM Watson Health評為「心血管50大科目」。SLUHN在住院和門診服務中使用Epic電子病歷(EMR)系統，是Most Wired獎的多年得主，該獎項表揚SLUHN資訊技術應用的廣度，例如遠距醫療、線上預約和線上定價資訊。St. Luke’s還是賓州公認的費率最低的提供者之一。

前瞻性陳述

本新聞稿包含美國《1933年證券法案》第27A條和《1934年證券交易法案》第21E條以及《1995年私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包含有關Masimo SafetyNet™和SET®潛在功效的各類陳述等等。這些前瞻性陳述根據對影響我們未來事件的當前預期，並受到風險和不確定性的制約，所有的風險和不確定性均難以預測，其中多數超出我們的掌控，並有可能導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述中表述的結果大相徑庭和截然相反，其原因是各類風險因素，包括但不限於與下列因素相關的風險：我們對涉及臨床結果可重複性的假設；我們對Masimo獨特的無創測量技術（包括Masimo SafetyNet™和SET®）的信念，即這些技術可對積極的臨床結果及患者安全性做出貢獻；與我們相信Masimo無創醫學突破可提供具有成本效益的解決方案和獨特優勢的信念相關的風險；與COVID-19相關的風險；以及我們向美國證券交易委員會(SEC)遞交的最新報告中「風險因素」章節中討論的其他因素，這些報告可從SEC的網站www.sec.gov上免費獲得。儘管我們相信我們的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們並不知道我們的預期將來能否被證明正確。本新聞稿包含的所有前瞻性陳述完全符合前述警示性聲明。謹此提醒您注意不要對這些前瞻性陳述給予不適當的依賴，這些陳述僅適用於今日。除非在適用的證券法律可能的要求下，我們沒有任何責任來更新、修訂或澄清這些陳述或是我們向SEC遞交的最新報告中包含的「風險因素」，無論是作為新資訊、未來事件的結果還是其他事項的結果。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

聯絡方式：



媒體聯絡人：



Masimo



Evan Lamb



949-396-3376



elamb@masimo.com

St. Luke’s



Sam Kennedy，企業傳播總監



484-526-4134



Samuel.kennedy@sluhn.org