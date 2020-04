St. Luke’s University Health Network é uma das primeiras do mundo a testar a SafetyNet™ da Masimo, uma solução de gestão remota de pacientes para ajudar pacientes hospitalizados com COVID-19

IRVINE, Califórnia, e BETHLEHEM, Pensilvânia–(BUSINESS WIRE)–A Masimo (NASDAQ: MASI) anunciou hoje que a St. Luke’s University Health Network (SLUHN) é uma das primeiras instituições do mundo a utilizar a SafetyNet™ da Masimo para monitorar pacientes hospitalizados à medida que a rede busca soluções inovadoras para responder ao surto de pacientes infectados com COVID-19. A SafetyNet da Masimo é uma plataforma de gestão de pacientes inovadora e economicamente escalável, desenvolvida para ajudar os médicos a atenderem os pacientes remotamente em ambientes hospitalares e em ambientes e circunstâncias não tradicionais.





A solução de telessaúde emprega um sensor de uso individual e sem fio para monitorar pacientes com o dispositivo clinicamente comprovado de oximetria de pulso SET® da Masimo. A solução foi projetada para ajudar a gerenciar o surto de pacientes com COVID-19, mantendo ao mesmo tempo a segurança dos demais pacientes e profissionais de saúde, e permitindo que os hospitais expandam o monitoramento remoto dos pacientes a espaços de atendimento alternativos, entre eles, locais de grande fluxo, instalações de recuperação de emergência e ambientes de atendimento domiciliar.

Aldo Carmona, MD, vice-presidente sênior de inovação clínica e presidente do departamento de anestesia e tratamento intensivo da St. Luke’s, declarou: “Essa tecnologia é crucial devido ao aumento da demanda de nossos hospitais durante esta pandemia de COVID-19. Com esse dispositivo, podemos criar unidades de monitoramento respiratório instantâneas temporárias segundo a necessidade para atender aos volumes variáveis ​​de pacientes e rastrear a saúde dos funcionários em suas casas se eles foram expostos a COVID-19, gripe ou qualquer outra doença grave”.

Desenvolvida para rastrear a saturação de oxigênio no sangue e a frequência respiratória de pacientes hospitalizados ou em quarentena em casa, a SafetyNet da Masimo combina o dispositivo de oximetria de pulso sem fio SET® com uma plataforma própria remota de coleta e vigilância de dados, acessível a partir do smartphone ou dispositivo inteligente Android ou iOS de um paciente. O monitoramento dos principais dados fisiológicos pode ajudar a fornecer aos médicos um instantâneo preciso da saúde sistêmica de um paciente e facilita a conscientização sobre a necessidade de execução rápida de decisões terapêuticas que podem salvar vidas.

Os pacientes recebem um suprimento para vários dias de sensores individuais e acesso ao aplicativo móvel SafetyNet da Masimo. Com o feedback clínico da St. Luke’s, liderada pelo Dr. Carmona, e dos hospitais da universidade liderados pelo Dr. Peter Pronovost, a SafetyNet da Masimo foi desenvolvida para uso fácil e intuitivo para fornecer CarePrograms personalizados, interativos e alinhados com a orientação de especialistas em COVID-19. Os dados de monitoramento coletados pelo sensor são compartilhados com o smartphone do paciente por meio de uma conexão Bluetooth® segura. Duas vezes por dia, ou na frequência indicada, o CareProgram pode ser configurado para notificar ativamente os pacientes e responder a perguntas como “Você está tendo dificuldade para respirar?” e “Qual é sua temperatura?”, e enviar essas respostas juntamente com dados de monitoramento para a avaliação de médicos. Os CarePrograms podem ser totalmente personalizados para se adequar aos protocolos de cada instituição, necessidades de cada paciente e qualquer mudança nas orientações relativas à COVID-19, e podem ser atualizados pela nuvem depois de sua implementação pelos próprios prestadores para garantir máxima flexibilidade à evolução da situação.

Além dos CarePrograms da COVID-19, a SafetyNet da Masimo pode ser configurada para mais de 150 outros CarePrograms para uso em doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), insuficiência cardíaca, oncologia e outros pacientes.

Em 30 de março, os pacientes da St. Luke’s University Health Network em Bethlehem diagnosticados com COVID-19 receberam os dispositivos da SafetyNet da Masimo. Pacientes que não têm COVID-19 também estão sendo monitorados com esse sistema em unidades médico-cirúrgicas gerais.

A St. Luke’s planeja utilizar o sensor sem fio da SafetyNet da Masimo e o sistema de vigilância baseado em nuvem para monitorar mais de dois mil pacientes hospitalizados e casos de menor gravidade em casa. Isso também pode incluir profissionais e pacientes em quarentena em casa com o vírus.

“Nossos pacientes da St. Luke’s têm disponível o monitoramento respiratório mais sofisticado e confiável”, garantiu Carmona. “Sabemos que o monitoramento fisiológico contínuo com o Patient SafetyNet da Masimo melhora os resultados e salva vidas. A possibilidade de estender essa capacidade a pacientes em ambientes não tradicionais e em casa com a SafetyNet da Masimo durante essa crise é transformadora. Isso só foi possível através do nosso relacionamento com a Masimo.”

Joe Kiani, fundador e CEO da Masimo, declarou: “A Masimo tem orgulho de poder trabalhar com a St. Luke’s para ajudar a proteger a saúde e a segurança dos profissionais médicos e pacientes que eles atendem durante esta pandemia global”.

Sobre a St. Luke's

Fundada em 1872, a St. Luke’s University Health Network (SLUHN) é uma rede totalmente integrada, regional e sem fins lucrativos que conta com mais de 15 mil funcionários e presta serviços em 11 hospitais e 300 ambulatórios. Com receita líquida anual superior a US$ 2 bilhões, a área de serviço da rede abrange 11 condados: os condados de Lehigh, Northampton, Berks, Bucks, Carbon, Montgomery, Monroe, Schuylkill e Luzerne na Pensilvânia, e os condados de Warren e Hunterdon em Nova Jersey. Dedicado ao avanço da educação médica, o hospital universitário da St. Luke’s é o mais importante do centro-leste da Pensilvânia. Em parceria com a Temple University, a St. Luke’s University criou o primeiro e único campus de faculdade de medicina regional de Lehigh Valley. Ela também opera a Faculdade de Enfermagem de atuação contínua mais longa do país, criada em 1884, e 34 programas de educação médica de pós-graduação totalmente credenciados, com 263 residentes e bolsistas. A St. Luke’s possui o único sistema de saúde com sede em Lehigh Valley com classificações de cinco e quatro estrelas do Medicare (as mais altas) para qualidade, eficiência e satisfação do paciente. A St. Luke’s faz parte da classificação do Leapfrog Group e da lista Healthgrades Top Hospital. Em 2019, três dos 100 principais hospitais da IBM Watson Health foram hospitais da St. Luke’s. O St. Luke’s University Hospital recebeu a designação dentre os 100 principais hospitais universitários da IBM Watson Health sete vezes no total, sendo por cinco anos seguidos. A St. Luke’s também foi citada pelo IBM Watson Health como possuindo um dos 50 principais programas cardiovasculares. Utilizando o sistema Epic Electronic Medical Record (EMR) para serviços hospitalares e ambulatoriais, a rede já recebeu por vários anos o prêmio Most Wired, que reconhece a amplitude dos aplicativos de tecnologia da informação da SLUHN, como telessaúde, agendamento on-line e informações de preços on-line. A St. Luke’s também é reconhecida como um dos prestadores de saúde de menor custo no estado.

