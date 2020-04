La Red de Salud de la Universidad de St. Luke’s es una de las primeras en el mundo en probar Masimo SafetyNet™, una solución de gestión de pacientes a distancia, para ayudar a los pacientes hospitalizados con COVID-19.

IRVINE, California y BETHLEHEM, Pensilvania–(BUSINESS WIRE)–Masimo (NASDAQ: MASI) anunció hoy que la Red de Salud de la Universidad de St. Luke’s (St. Luke’s University Health Network, SLUHN) es una de las primeras instituciones del mundo en utilizar Masimo SafetyNet™ para monitorear a los pacientes hospitalizados, ya que la red busca soluciones innovadoras para atender el aumento de pacientes infectados por COVID-19. Masimo SafetyNet es una plataforma innovadora y económicamente escalable de gestión de pacientes basada en la nube, diseñada para ayudar a los médicos a atender a los pacientes de forma remota en entornos hospitalarios y en entornos y circunstancias no tradicionales.





La solución de telesalud utiliza un sensor sin cables, de uso único y portátil para monitorear a los pacientes con la oximetría de pulso Masimo SET®, clínicamente probada, y está diseñada para ayudar a gestionar el aumento de pacientes con COVID-19 y, a la vez, mantener la seguridad de otros pacientes y proveedores. Esto permite que los hospitales amplíen el monitoreo a distancia de los pacientes a espacios de atención alternativos, incluidos los lugares con desbordamiento, los centros de recuperación de emergencia y los entornos de atención domiciliaria.

El Dr. Aldo Carmona, vicepresidente sénior de Innovación Clínica y presidente del departamento de Anestesia y Cuidados Críticos de St. Luke’s, afirmó: “Esta tecnología es revolucionaria teniendo en cuenta la gran demanda de nuestros hospitales durante esta pandemia de COVID-19. Con este dispositivo portátil, podemos crear unidades de monitoreo respiratorio temporales y emergentes, según sea necesario, para satisfacer los cambios en el volumen de pacientes y hacer un seguimiento de la salud de los empleados en sus hogares si han estado expuestos a COVID-19, a la gripe o a cualquier otra enfermedad grave”.

Masimo SafetyNet, diseñada para controlar la saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia respiratoria de los pacientes que están hospitalizados o en cuarentena en casa, combina la oximetría de pulso sin cables SET® con una plataforma patentada de vigilancia y captura de datos a distancia a la que se puede acceder desde el teléfono o dispositivo inteligente con Android o iOS del paciente. El monitoreo de los datos fisiológicos clave puede ayudar a proporcionar a los médicos un panorama preciso de la salud sistémica de un paciente y facilita la toma de conciencia de la necesidad de ejecutar rápidamente las decisiones de tratamiento que pueden salvar vidas.

Los pacientes reciben un suministro de sensores de uso único para varios días y acceso a la aplicación móvil de Masimo SafetyNet. Con los comentarios clínicos de St. Luke’s, dirigido por el Dr. Carmona, y de los Hospitales Universitarios, dirigidos por el Dr. Peter Pronovost, Masimo SafetyNet ha sido diseñada para un uso fácil e intuitivo, con el fin de proporcionar programas CareProgram personalizados e interactivos que se alineen con la orientación de los expertos sobre COVID-19. Los datos de monitoreo recopilados por el sensor se comparten por medio del teléfono inteligente del paciente usando una conexión de Bluetooth® segura. Dos veces por día, o según se indique, el programa CareProgram puede configurarse para que notifique de forma activa a los pacientes para que respondan algunas preguntas tales como: “¿Tiene dificultad para respirar?” y “¿Qué temperatura tiene?”, y envía las respuestas junto con los datos del monitoreo a los profesionales clínicos para que los evalúen. Los programas CareProgram se pueden hacer totalmente a medida para adaptarse a los protocolos de cada institución, las necesidades de cada paciente y cualquier cambio en las pautas sobre COVID-19; además, los profesionales los pueden actualizar en la nube incluso después de haberlos implementado, para una flexibilidad máxima a medida que las situaciones evolucionan.

Además de los programas CareProgram para COVID-19, Masimo SafetyNet puede configurarse para otros más de 150 programas CareProgram para su uso en pacientes con EPOC, insuficiencia cardíaca, pacientes oncológicos y otros.

El 30 de marzo, se equipó con Masimo SafetyNet a los pacientes de la Red de Salud de la Universidad de St. Luke’s en Bethlehem diagnosticados con COVID-19. En las unidades médico-quirúrgicas generales, también se monitorea con este sistema a los pacientes que no tienen COVID-19.

El St. Luke’s planea usar el sensor sin cables de Masimo SafetyNet y el sistema de vigilancia basado en la nube para monitorear a más de 2000 pacientes hospitalizados y casos menos críticos en el hogar. Estos también pueden incluir al personal y a los pacientes que están en cuarentena en casa con el virus.

“Nuestros pacientes de St. Luke’s cuentan con el sistema de monitoreo respiratorio más sofisticado y confiable que existe”, afirmó el Dr. Carmona. “Sabemos que el monitoreo fisiológico continuo con Patient SafetyNet de Masimo mejora los resultados y salva vidas. La posibilidad de extender esa capacidad con Masimo SafetyNet a los pacientes en entornos no tradicionales y en casa durante esta crisis es realmente transformadora. Esto solo pudo ser posible gracias a nuestra relación con Masimo”.

Joe Kiani, fundador y director ejecutivo de Masimo, señaló: “Masimo se enorgullece de poder trabajar con St. Luke’s para ayudar a proteger la salud y la seguridad de los profesionales médicos y de los pacientes a los que atienden durante esta pandemia mundial”.

Acerca de Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI) es una compañía global de tecnología médica que desarrolla y produce una amplia gama de tecnologías de monitoreo líderes en la industria, entre las que se incluyen mediciones innovadoras, sensores, monitores de pacientes y soluciones de automatización y conectividad. Nuestra misión es mejorar los resultados de los pacientes y reducir el costo de la atención. Ha quedado demostrado, en más 100 estudios independientes y objetivos, que la oximetría de pulso Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™, introducida en 1995, supera a otras tecnologías de oximetría de pulso1. Se ha comprobado que Masimo SET® también ayuda a los médicos a reducir la retinopatía severa de los partos prematuros en neonatos2, mejora la detección de enfermedades cardíacas congénitas críticas (Critical Congenital Heart Disease, CCHD) en recién nacidos3 y, cuando se usa para el monitoreo continuo junto a Patient SafetyNet™ de Masimo en salas posoperatorias, reduce las activaciones, los costos y las transferencias de la unidad de cuidados intensivos (UCI) del equipo de respuesta rápida4-6. Se estima que Masimo SET® se usa en más de 200 millones de pacientes en los principales centros de atención médica y en otros entornos médicos, en todo el mundo7, y es la oximetría de pulso principal en 9 de los 10 centros de atención médica más importantes que integran la 2019-20 U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll (Lista de honor de los mejores centros médicos en 2019 y 2020 de U.S. News and World Report)8. Masimo sigue perfeccionando el SET® y anunció, en 2018, que la precisión de la SpO 2 en los sensores RD SET® durante las condiciones de movimiento se ha mejorado significativamente, al brindar a los médicos aún mayor seguridad de que los valores de la SpO 2 en los que confían reflejan con precisión el estado fisiológico de un paciente. En 2005, Masimo presentó la tecnología oximetría de CO del pulso rainbow®, que permitió el monitoreo continuo y no invasivo de los componentes de la sangre que anteriormente solo podían medirse de forma invasiva, incluso la hemoglobina total (SpHb®), el contenido de oxígeno (SpOC™), la carboxihemoglobina (SpCO®), la metahemoglobina (SpMet®), el Índice de variabilidad pletismográfica (Pleth Variability Index, PVi®), el Índice registrado de interpretación vascular del médico (RPVi™) (rainbow® PVi) y el Índice de reserva de oxígeno (Oxygen Reserve Index, ORi™). En el año 2013, Masimo introdujo la plataforma de monitoreo y conectividad de pacientes Root® (Patient Monitoring and Connectivity Platform), construida desde cero para que sea lo más flexible y expandible posible a fin de facilitar la incorporación de otras tecnologías de monitoreo de Masimo y de terceros; las incorporaciones clave de Masimo incluyen el monitoreo de función cerebral de próxima generación SedLine® (Next Generation Brain Function Monitoring), la oximetría regional O3® (Regional Oximetry) y las líneas de muestreo de capnografía ISA™ (Capnography) con NomoLine®. La familia de Pulse CO-Oximeters® de monitoreo continuo y de comprobación aleatoria de Masimo incluye dispositivos diseñados para ser usados en una variedad de escenarios clínicos y no clínicos, entre los que se incluye la tecnología portátil sin sujeción, tal como los Radius-7® y Radius PPG™; dispositivos portátiles, tales como Rad-67™; los oxímetros de pulso para yema de los dedos, tal como MightySat® Rx; y los dispositivos disponibles para su uso tanto en el centro de atención médica como en el hogar, tal como el Rad-97®. Las soluciones de automatización hospitalaria y conectividad de Masimo se centran en la plataforma Iris® e incluyen Iris Gateway®, Patient SafetyNet, Replica™, Halo ION™, UniView™ y Masimo SafetyNet™. Puede encontrar más información acerca de Masimo y sus productos en www.masimo.com. Puede encontrar todos los estudios clínicos publicados sobre los productos de Masimo en www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi y RPVi no obtuvieron la habilitación 510(k) de la FDA y no están disponibles para la venta en Estados Unidos. El uso de la marca comercial Patient SafetyNet se realiza bajo licencia del University HealthSystem Consortium.

Referencias

Acerca de St. Luke’s

Fundada en 1872, la Red de Salud de la Universidad de St. Luke’s (SLUHN) es una red regional totalmente integrada, sin fines de lucro, de más de 15 000 empleados que prestan servicios en 11 hospitales y 300 centros de atención ambulatoria. Con ingresos netos anuales superiores a los 2000 millones de dólares, el área de servicio de la Red incluye 11 condados: los condados de Lehigh, Northampton, Berks, Bucks, Carbon, Montgomery, Monroe, Schuylkill, y Luzerne en Pensilvania y los condados de Warren y Hunterdon en Nueva Jersey. Dedicado al avance de la educación médica, St. Luke’s es el hospital universitario más importante del centro-este de Pensilvania. En asociación con la Universidad de Temple, St. Luke’s creó el primer y único campus regional de la universidad de medicina de Lehigh Valley. También dirige la Escuela de Enfermería que más tiempo lleva funcionando ininterrumpidamente de la nación, establecida en 1884, y 34 programas educativos médicos de posgrado totalmente acreditados con 263 residentes y becarios. St. Luke’s es el único sistema de atención médica con sede en Lehigh Valley que cuenta con las calificaciones de cinco y cuatro estrellas (las más altas) de Medicare en cuanto a calidad, eficiencia y satisfacción del paciente. St. Luke’s se encuentra entre los mejores hospitales en Leapfrog Group y Healthgrades. En 2019, tres de los 100 mejores hospitales de IBM Watson Health eran hospitales de St. Luke’s. El Hospital Universitario St. Luke’s ha sido nombrado entre los 100 mejores hospitales universitarios de IBM Watson Health siete veces en total y durante cinco años consecutivos. St. Luke’s también ha sido citado por IBM Watson Health como uno de los 50 mejores programas cardiovasculares. Al utilizar el sistema de registro médico electrónico (Electronic Medical Record, EMR) de Epic para los servicios de pacientes hospitalizados y ambulatorios, la Red ha recibido durante varios años el premio Most Wired que reconoce la amplitud de las aplicaciones de la tecnología de la información de la SLUHN, como la telesalud, la programación en línea y la información sobre precios en línea. St. Luke’s también es reconocido como uno de los proveedores de más bajo costo del estado.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa incluye declaraciones a futuro tal como se las define en la Sección 27A de la Securities Act de 1933 y la Sección 21E de la Securities Exchange Act de 1934, en relación con la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, las declaraciones relacionadas con la eficacia posible de Masimo SafetyNet™ y SET®. Estas declaraciones a futuro se basan en las expectativas actuales acerca de los eventos futuros que nos afectan y están sujetas a incertidumbres y a riesgos difíciles de predecir, muchos de los cuales están fuera de nuestro control y podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente y de modo adverso de lo expresado en nuestras declaraciones a futuro, como resultado de varios factores de riesgo que incluyen, entre otros: riesgos relacionados con nuestras suposiciones acerca de la repetibilidad de los resultados clínicos; riesgos relacionados con nuestra creencia de que las tecnologías de medición no invasivas únicas de Masimo, como Masimo SafetyNet™ y SET®, contribuyen a resultados clínicos positivos y a la seguridad del paciente; riesgos relacionados con nuestra creencia de que los avances médicos no invasivos de Masimo brindan soluciones rentables y ventajas únicas; riesgos relacionados con COVID-19; así como otros factores analizados en la sección “Factores de riesgo” de nuestros informes más recientes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), disponibles de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Aun cuando creemos que las expectativas reflejadas en nuestras declaraciones a futuro son razonables, no sabemos si nuestras expectativas resultarán correctas. Todas las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas en su totalidad por las anteriores declaraciones cautelares. Se advierte a los lectores no confiar indebidamente en estas declaraciones a futuro, las cuales solo afirman lo dicho al día de la fecha. No asumimos ninguna obligación de actualizar, enmendar o aclarar estas declaraciones o los “Factores de riesgo” contenidos en nuestros informes más recientes presentados ante la SEC, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o u otros motivos, excepto cuando así lo exijan las leyes bursátiles aplicables.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

