Get Real Health® lance une solution de télésanté internationale clés en main pour aider les prestataires de soins à répondre à la crise du COVID-19 en permettant des connexions virtuelles avec les autres patients dans le besoin

TalkWithYourDoc.com est une solution de télésanté indépendante des dossiers médicaux électroniques (DME), conforme aux normes HIPAA et qui ne nécessite aucune intégration

ROCKVILLE, Maryland–(BUSINESS WIRE)–Get Real Health®, une filiale en propriété exclusive de la société de solutions de santé CPSI (NASDAQ : CPSI), lance une nouvelle solution intitulée TalkWithYourDoc.com. Indépendante des langues, la solution permet aux prestataires de toutes les tailles dans le monde entier de continuer à proposer des services de santé générateurs de revenus, tout en répondant aux besoins des patients pendant la pandémie internationale de COVID-19.

TalkWithYourDoc.com prend en charge plusieurs langues et notamment les textes de droite à gauche, et permet aux patients de définir leurs unités et leur langue de prédilection. Get Real Health a apporté toute l’étendue de son expérience internationale au développement de cette solution pour faire de TalkWithYourDoc.com un outil de santé véritablement mondial.

Get Real Health est un chef de file international du développement de plates-formes d’engagement patient qui transforment l’expérience de santé pour les patients et les cliniciens. En tant que société de santé internationale, Get Real Health a déployé d’autres solutions en Angleterre, aux Pays-Bas, et en Australie. La société mène également des projets pilotes au Moyen-Orient, ainsi que des projets de démonstration au Vietnam et en Suède.

Proposée gratuitement jusqu’à la fin de l’année 2020, TalkWithYourDoc.com est une solution sécurisée indépendante des DME et conforme aux normes HIPAA qui ne nécessite aucune intégration des DME, et permet une communication, un engagement et un partage des données rapides entre le prestataire et le patient, sans risque de transmission de maladies. Conçue pour être conviviale, la solution robuste fonctionne sans ressources informatiques dédiées. Un système de santé, un hôpital ou un cabinet médical peuvent obtenir la solution opérationnelle en quelques heures au lieu de jours.

« TalkWithYourDoc.com permet aux cliniciens partout dans le monde de voir leurs patients comme ils ne les ont jamais vus auparavant », a déclaré Robin Wiener, président de Get Real Health. « C’est un outil de surveillance sécurisé qui peut aider un prestataire à diagnostiquer un patient. Il se connecte également aux appareils médicaux des patients pour une vue à 360° de leur état. »

Cette solution comprend des portails séparés pour les patients et leurs prestataires :

Également disponible en tant qu’application Apple ou Android, TalkWithYourDoc.com permet aux patients de répondre à un sondage de dépistage du COVID-19, de remplir un questionnaire initial et de fournir des informations sur leurs affections sous-jacentes, ainsi que les lectures de leurs appareils (comme le taux de glycémie). Le portail patient fournit également une série d’outils, y compris des revues de santé, une intégration avec les appareils de santé à domicile, ainsi qu’une liste des tâches que le prestataire de soins pourrait souhaiter faire accomplir par le patient.

Le portail clinique permet l’examen du profil de santé du patient en préparation du rendez-vous virtuel. Il fournit également des alertes et des mises à jour au clinicien suite au rendez-vous.

La version initiale peut recueillir cinq ensembles d’informations clés fournies par le patient qui peuvent être utilisées pour lui livrer efficacement un diagnostic et un traitement à distance. Les cinq ensembles de données comprennent : les médicaments actuels, les maladies chroniques, les procédures remarquables dont le patient fait l’objet, ses allergies et un pisteur de symptômes.

« TalkWithYourDoc.com aide non seulement les cliniciens à répondre plus rapidement et plus efficacement à la charge de travail souvent écrasante d’aujourd’hui liée au COVID-19, mais il offre également un soutien continu de la santé et du bien-être », a déclaré M. Wiener. « Cela représente bien plus qu’une simple conversation à distance avec les patients. Cette solution innovante maintient le flux des services de santé d’une façon qui fournit véritablement d’excellents soins médicaux, tout en conservant les sources de revenus vitales dont les organisations de santé ont besoin pour survivre pendant et après cette période difficile. »

À propos de Get Real Health

Get Real Health, la dernière-née de la famille des sociétés CPSI, combine un monde de nouvelles informations des patients, des appareils et des applications avec des données cliniques existantes afin d’aider les individus et les professionnels de santé à établir une meilleure relation et à se renforcer les uns les autres. En donnant aux prestataires de soins et aux patients les informations, et les outils nécessaires pour collaborer, nous aidons nos clients à satisfaire leurs besoins d’engagement des patients en constante évolution. Notre suite de produits permet d’offrir des soins fondés sur la valeur, d’améliorer les revenus, d’activer le patient et d’accroître la fidélité et la satisfaction des patients, tout en satisfaisant aux exigences réglementaires. Visitez le site : www.getrealhealth.com.

À propos de CPSI

CPSI est un fournisseur de premier plan de solutions et de services de santé pour les hôpitaux communautaires, leurs cliniques et leurs établissements de soins en phase post-aiguë. Fondée en 1979, CPSI est la société parente de quatre entreprises : Evident, LLC, American HealthTech, Inc., TruBridge, LLC et iNetXperts, Corp. d/b/a Get Real Health. Nos entreprises combinées sont concentrées sur l’aide pour l’amélioration de la santé des communautés que nous servons, en connectant les communautés pour une meilleure expérience de soins aux patients et en améliorant les opérations financières de nos clients. Evident fournit des solutions de DME complètes pour les hôpitaux communautaires et leurs cliniques affiliées. American HealthTech est l’un des plus grands fournisseurs nationaux de solutions et de services de DME pour les établissements de soins en phase post-aiguë. TruBridge est axée sur la fourniture de services commerciaux, de conseil et d’informatique gérés, avec sa solution de GRC complète pour tous les environnements de soins. Get Real Health se concentre sur les solutions destinées à améliorer l’engagement patient pour les individus et les prestataires de soins de santé. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.cpsi.

Pour plus d’informations sur cette solution, visitez la page www.TalkWithYourDoc.com.

