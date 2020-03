Lifesize ofrece videoconferencias gratuitas e ilimitadas para ayudar a las empresas durante el coronavirus

La compañía ofrece una solución de colaboración empresarial en la nube para satisfacer la demanda actual de movilidad geográfica y teletrabajo en las empresas, y poder escalar la gestión de los Contact Centers

Las empresas podrán utilizar este servicio durante 6 meses

MADRID–(BUSINESS WIRE)–Con el objetivo de ayudar a las empresas en esta complicada situación del coronavirus, Lifesize, proveedor global de soluciones de colaboración por vídeo en la nube, lanza un servicio gratuito e ilimitado de videoconferencias en la nube para empresas en todo el mundo durante un periodo de 6 meses. Dicho servicio les permitirá implementar políticas de trabajo remotas y flexibles durante esta crisis de salud global. Los clientes podrán contar con una solución de videoconferencia empresarial rápida, fácil de usar y escalable.





Usuarios Ilimitados, videoconferencias ilimitadas y duración ilimitada

Como parte de la oferta, todas las empresas, independientemente del sector en el que operen o su ubicación, podrán beneficiarse de un servicio de videoconferencia con un número ilimitado de participantes, llamadas y duración, proporcionando lo necesario para hacer una transición rápida y eficiente para que puedan teletrabajar de una manera inteligente, segura y que fomente y mejore la productividad.

Las empresas ya pueden empezar a utilizar el servicio durante 6 meses y los clientes existentes podrán añadir usuarios ilimitados en sus contratos actuales, lo que les permitirá escalar de manera eficiente sus herramientas de colaboración a cada empleado de su plantilla.

Miles de clientes en todo el mundo ya utilizan la plataforma en la nube de Lifesize que soporta video, audio y conferencias web para reuniones entre dos personas o en grupo. Los usuarios de Lifesize pueden conectarse y colaborar fácilmente a través de aplicaciones para dispositivos iOS, Android, Windows y Mac, o de forma nativa a través de los navegadores web más populares como Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.

Que el mundo siga funcionando

Lifesize se compromete a ayudar a que el mundo siga funcionando durante este período de incertidumbre, desbloqueando nuevos modelos para la colaboración empresarial y relación con el cliente. Este servicio surge tras el reciente anuncio de la fusión de Lifesize con Serenova, proveedor líder de Contact Centers en nube (CCaaS). A través de la nueva compañía de colaboración unificada para el puesto de trabajo, las empresas también podrán establecer servicios de Contact Center con soporte de vídeo para una mejor gestión de la creciente afluencia de interacciones con clientes.

“Estamos en medio de un cambio masivo y permanente en nuestra forma de trabajar, que tendrá un impacto a corto y largo plazo en las empresas, plantillas y Contact Centers”, comenta Craig Malloy, CEO de Lifesize y Serenova. “Nuestro compromiso de mantener el mundo funcionando va mucho más allá de este momento. Uno de nuestros principales objetivos es ayudar a las empresas a replantearse cómo equiparán sus equipos distribuidos globalmente, cómo pueden estar conectados con sus clientes y socios, y puedan continuar haciendo negocios en este periodo tan inestable”.

“Estamos muy atentos a lo que está pasando a nivel mundial y en contacto continuo con nuestros clientes y socios para ver qué necesitan para responder a esta pandemia mundial”, señala Josh Kivenko, director de marketing de Lifesize y Serenova. “Creemos que un servicio simple, duradero y sin letra pequeña, disponible tanto para clientes actuales como nuevos, es la mejor manera de ayudar a las organizaciones a manejar un aumento sin precedentes en la demanda de colaboración de video de nivel empresarial”.

Para obtener más información ya puntarse a este servicio: http://www.lifesize.com/remote-work. Y para obtener actualizaciones sobre cómo Lifesize y Serenova están apoyando a las empresas en la crisis del coronavirus, siga #KeepTheWorldWorking en Twitter y LinkedIn.

Sobre Lifesize

Lifesize es una compañía global de comunicaciones que ayuda a las empresas a mejorar su colaboración, aumentar el compromiso del cliente y elevar la productividad de los empleados. Al combinar las mejores soluciones de videoconferencia basadas en la nube con sistemas integrados de sala de reuniones, Lifesize hace posible conectarse cara a cara con cualquier persona, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Para ver por qué organizaciones como Yelp, Salvation Army, la Universidad de Yale o la NASA confían en Lifesize: www.lifesize.com o en @Lifesize.

Lifesize and the Lifesize logo are trademarks of Lifesize, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

Sobre Serenova

Serenova es un proveedor líder de software para contact center multicanal basado en la nube para empresas globales y proveedores de servicios BPO. Su oferta de software SaaS le permite a las empresas de servicio al cliente y subcontratadas administrar y optimizar su estrategia de comunicación entrante y saliente a través de canales de voz, correo electrónico, chat, redes sociales y móviles. Su galardonada plataforma ha procesado más de tres mil millones de interacciones con clientes y tiene más de 100.000 usuarios en todo el mundo. Con sede en Austin, Texas, Serenova opera en una amplia gama de sectores como el financiero, sanitario, de seguros, minorista o tecnológico. Para obtener más información: www.serenova.com.

Contacts

Para más información de prensa:

KiCom Comunicación for Lifesize



Kiko Sánchez Blanco



kiko@kicom.es

Tel: +34 639.16.60.38