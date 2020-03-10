Tigo推出含SMART高級版監測軟體的TS4平臺新的附加元件

TS4-A-M（監測附加元件）可簡化太陽光電維護、追蹤生產並證明投資報酬率。

加州坎貝爾–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–智慧模組化Flex MLPE平臺先驅Tigo®今日宣布為附加元件TS4平臺添加新成員TS4-A-M。這款模組級附加元件監控解決方案為Tigo的住宅、工商業及公用事業客戶帶來智慧太陽光電(PV)模組技術和最高細微性的生產資料。





憑藉Tigo的監測解決方案，客戶可以在高級版(Premium)或免費版(Free)太陽能監測軟體中做出選擇，兩者均提供整合於模組級資料中的各種功能。Tigo的Premium Monitoring可免費啟用使用30天，因此客戶可以透過Tigo的SMART網站存取更精細的模組級資料、詳細的生產歷史記錄、性能警報和進階圖表。啟用時，請透過Google Play或Apple Store下載包含Tigo PV系統的Tigo SMART 行動應用程式。如需瞭解更多詳情，敬請於太平洋時間3月12日（週四）上午10點加入Tigo免費的「使用TS4-A-M和高級訂閱版進行監測」 線上網路研討會。

含有高級版訂閱的新型TS4-A-M（監測附加元件）的亮點包括：

透過SMART網站或應用程式隨時隨地查看功率、電壓和電流資料

查看或下載系統能源生產的詳細圖表

在Tigo SMART應用程式中設定逆變器和交流電表等協力廠商Modbus裝置

使用Tigo API直接下載資料

透過電子郵件或簡訊(SMS)自動發出故障或性能問題警報

以較低的擁有成本主動維護太陽光電系統

接收每月或每日生產報告

追蹤各個模組的性能以輕鬆發現問題

預測維護需求，以減少人工時間

Tigo軟體工程副總裁Maxym Makhota表示：「歸功於我們在TS4-A-M及其他搭載此監測功能的單元中部署的UHD-Core技術，Tigo提供業界最精細的模組級資料。此外，對於需要最輕鬆的系統維護、更好的能見度和即時資料的客戶來說，選擇高級版監測軟體絕對是明智且顯而易見的做法。」

Tigo即日起接受TS4-A-M全球訂單。如需瞭解價格和交貨情況，請諮詢您首選的太陽能經銷商，撥打+1.408.402.0802聯絡Tigo，寄送電子郵件至sales@tigoenergy.com，或者造訪www.tigoenergy.com。

關於Tigo Energy, Inc.

Tigo是由經驗豐富的技術專家團隊於2007年在矽谷創立的公司。Tigo團隊將獨特的系統級方法與半導體、電力電子和太陽能方面的專業知識相結合，為太陽能產業開發了第一代智慧模組最佳化(Smart Module Optimizer)技術。Tigo的願景是充分利用綜合、改良型 Flex MLPE及通訊技術來降低太陽能電力的成本。透過攜手業界的一級模組和變頻器製造商，Tigo能夠利用最智慧的TS4模組化平臺專注於其主要創新，並充分利用更廣泛的生態系統。Tigo在美國、歐洲、拉丁美洲、日本、中國、澳大利亞和中東均設有營運據點。敬請造訪www.tigoenergy.com。

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