Zynga kündigt mit Harry Potter: Puzzles & Spells ein zauberhaftes Match-3-Handyspiel an

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (NASDAQ: ZNGA), ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung, hat heute die Freigabe von Harry Potter: Puzzles & Spells in ausgewählten Märkten angekündigt. Das von Warner Bros. Interactive Entertainment offiziell lizenzierte und unter dem Label Portkey Games veröffentlichte Spiel verbindet die innovative Spielmechanik von Match-3-Puzzlespielen mit den legendären Figuren, Erzählsträngen, Kulissen, Zaubersprüchen und magischen Streichen der Zauberwelt von Harry Potter.





„ Wir sind unglaublich stolz darauf, Harry Potter in das Portfolio von Zynga aufnehmen zu dürfen, und widmen unsere ganze Kreativität einem Spiel, das der Zauberwelt und ihren unzähligen Anhängern würdig sein soll“, sagte Bernard Kim, Präsident der Publishing-Abteilung bei Zynga. „ Durch die Kombination der Allgegenwärtigkeit von Mobilgeräten und der Fachkompetenz des Entwicklungsteams von Zynga in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Interactive Entertainment bringen wir ein Spiel heraus, das Fans in jedem Alter und aus aller Welt begeistern wird.“

Harry-Potter-Fans weiten die Bekanntheit der Romanreihe weiterhin aus, indem sie sich an Ratespielen, Knacknüssen und anderen Puzzlespielen rund um die Zauberwelt beteiligen. Harry Potter: Puzzles & Spells belohnt und würdigt ihre Faszination für Kniffliges und Rätselhaftes mit dem ersten Match-3-Puzzlespiel für Mobilgeräte. In dem Spiel erstellen die Spieler ihre eigene Figur und erleben die spannende und mysteriöse Zauberwelt auf eine besonders betörende und neue Weise. Auf ihrem Weg durch die Zauberwelt entdecken sie neue Zaubersprüche und -tränke, bewegen sich durch die legendärsten Szenen und begegnen den unvergesslichen Gesichtern aus den Harry-Potter-Filmen. Mithilfe von Zauberkräften und magischen Objekten lösen die Spieler visuelle Rateaufgaben, in denen es von Schokofröschen und anderen Hindernissen wimmelt, und erobern mit Wisch- und Tippbewegungen allerlei fantastische Levels.

Wenn sie ihre Standhaftigkeit in magischen Belangen unter Beweis stellen, erhalten die Spieler Erfahrungspunkte und kommen im Spiel weiter. Über tägliche Events bis hin zu interaktiven Puzzlespielen können die Spieler Erfahrungspunkte, neue magische Fähigkeiten und Prämien sammeln, ihre Fertigkeiten und Zaubersprüche perfektionieren und ihre eigenen spielinternen Figuren ausschmücken. Die Spieler haben zudem die Möglichkeit, Clubs zu bilden und mit anderen Fans Kontakte zu knüpfen, um gemeinschaftliche Aktivitäten innerhalb des Spiels zu unternehmen und den Kameradschaftsgeist in der Zauberwelt zu erleben.

Unter www.zynga.com finden Fans alle aktuellen Informationen rund um Harry Potter: Puzzles & Spells, das weltweit für iOS- und Android-Geräte sowie für Amazon Kindle und Facebook freigegeben wird.

Über Zynga



Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt durch Spiele zu verbinden. Bisher haben mehr als eine Milliarde Menschen die Franchises von Zynga gespielt, darunter: CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons! ™, Words With Friends™ und Zynga Poker™. Die Spiele von Zynga sind in mehr als 150 Ländern erhältlich und können weltweit über soziale Plattformen und Mobilgeräte gespielt werden. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über Studios in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Indien, der Türkei und Finnland. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Über Warner Bros. Interactive Entertainment



Warner Bros. Interactive Entertainment, eine Geschäftseinheit von Warner Bros. Home Entertainment, Inc., ist ein erstklassiger, weltweit tätiger Publisher, Entwickler, Lizenzgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsangeboten auf sämtlichen Plattformen, darunter Konsolen-, Handheld-, Handy- und PC-Spiele, die sowohl intern als auch von Dritten entwickelt wurden.

Über Portkey Games



Portkey Games, das Spiele-Label von Warner Bros. Interactive Entertainment, widmet sich der Schaffung von neuen Handy- und Videospielerlebnissen in der Zauberwelt, die von J. K. Rowlings ursprünglichen Geschichten inspiriert sind und die Spieler in den Mittelpunkt ihres eigenen Abenteuers stellen. Portkey Games bietet den Spielern die Gelegenheit, den Erzählstrang durch ihre Entscheidungen mitzugestalten und in der Zauberwelt ganz neue und eigene Erfahrungen zu sammeln. Das Label wurde entwickelt, um Spielern und Fans neue Spielerlebnisse zu bieten, die es ihnen erlauben, direkt in die Zauberwelt einzutauchen, wo sie ihre eigene magische Geschichte schreiben können.

Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich u. a. auf den Namen, den Veröffentlichungszeitpunkt sowie Einzelheiten zur Spielmechanik eines neuen Harry-Potter-Spiels beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Begriffe wie „Aussicht“, „prognostiziert“, „geplant“, „beabsichtigen“, „wird“, „davon ausgehen“, „glauben“, „Ziel“, „erwarten“ sowie Aussagen im Futur, die allgemein zukunftsgerichtet sind. Das Erreichen oder das Gelingen der in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen angesprochenen Themen ist mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Es sollte kein absolutes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da sie auf Informationen beruhen, die uns aktuell vorliegen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, derartige Aussagen zu aktualisieren. Weitere Informationen über diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sind jetzt oder in Zukunft detaillierter in unseren öffentlichen Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC beschrieben, die Sie über unsere Website für Anlegerpflege unter http://investor.zynga.com oder die Website der SEC unter www.sec.gov beziehen können.

Verlagsrechte bezüglich ZAUBERWELT und HARRY POTTER © J. K. Rowling. HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, Figuren, Namen und weitere Kennzeichen der ZAUBERWELT von HARRY POTTER © und ™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc. Alle Rechte vorbehalten.

WBIE-LOGO, WB-SCHILD: ™ und © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Zynga Media:



Dana Whitney (USA)



dwhitney@zynga.com

Oder



Jonathan Lopera (Vereinigtes Königreich)



jlopera@zynga.com