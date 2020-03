Jim McCarthy une-se à i2c como presidente

Executivo veterano de pagamentos e conselheiro de fintechs irá apoiar o rápido crescimento global da i2c





REDWOOD CITY, Califórnia–(BUSINESS WIRE)–i2c Inc., um provedor líder de pagamentos e tecnologia de serviços bancários abertos, anunciou hoje a nomeação de Jim McCarthy como presidente da empresa. Reportando-se a Amir Wain, diretor executivo e fundador da i2c, McCarthy é responsável pelas equipes da i2c que trabalham com clientes, parceiros e prospectos. McCarthy estará baseado na sede da i2c no Vale do Silício.

McCarthy é um veterano do setor com mais de 20 anos de experiência em serviços financeiros por todas as partes interessadas nos setores de serviços bancários abertos e pagamentos. Recentemente, atuou como consultor e conselheiro estratégico para muitas startups em fintech no Vale do Silício.

Na Visa, onde McCarthy trabalhou durante dezoito anos, ocupou posições seniores em vendas, risco e autenticação, crédito do consumidor, produtos digitais, inovação de produtos e pagamentos. Durante seu último cargo como vice-presidente executivo de Inovação e Parcerias Estratégicas da Visa, foi responsável pelo desenvolvimento do roteiro de tecnologia e produto da Visa, esforços e inovação, e liderou o desenvolvimento de negócios para parcerias estratégicas. “Na Visa, foi responsável pela introdução do 3D Secure e Visa Token Service, que se tornaram padrões do setor como também contribuiu com o lançamento do Apple Pay®.

“Quando eu estava na Visa liderando Inovação e Parcerias Estratégicas, tive a oportunidade de ver em primeira mão a inovação acontecendo em pagamentos por todo o mundo”, disse Jim McCarthy. “Mas tenho que dizer que nunca vi uma plataforma tão robusta, flexível e confiável como a plataforma de processamento global única da i2c que pode suportar crédito, débito, pré-pago e produtos de empréstimos. Com sua arquitetura exclusiva, centrada no homem, capacidades de “elementos de base”, centenas de APIs e 100 por cento de disponibilidade por mais de 19 anos, não há nada como ela. Estou entusiasmado em unir-me à equipe e contribuir para a história de sucesso da i2c”.

“Estamos extremamente felizes em dar as boas-vindas ao Jim para a equipe da i2c,” disse Amir Wain, fundador e diretor executivo da i2c Inc. “Ele traz um profundo conhecimento do setor de pagamentos e inovação como também uma habilidade comprovada de conectar e estabelecer parcerias efetivas de longo prazo com clientes. Jim se enquadra bem com a cultura de inovação da i2c e com o compromisso ao sucesso do cliente”.

Sobre a i2c, Inc.

A i2c impulsiona pagamentos globais inovativos e serviços bancários abertos para organizações financeiras com uma plataforma multifuncional desenvolvida para infinitas possibilidades. Tecnologia de processamento avançado “building block” como sua essência oferece um vasto conjunto de soluções de crédito, débito e pré-pago – tudo a partir de uma plataforma global única. Isso permite que os clientes configurem soluções de pagamento de forma dinâmica com flexibilidade, agilidade e desempenho sem paralelos enquanto mantém pagamentos altamente seguros e confiaveis.

Fundada em 2001 e sediada no Vale do Silício, a tecnologia de nova geração da i2c ajuda organizações a impulsionar o aumento da receita, escalar e adaptar às mudanças enquanto oferece suporte a milhões de usuários em mais de 200 paises e territórios e por todos os fusos horários. Acesse www.i2cinc.com e siga-nos em @i2cinc.

