Jim McCarthy加入i2c担任总裁

资深支付高管和金融科技顾问将支持i2c实现全球快速增长





加州红木城–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–支付与开放银行技术领先提供商i2c Inc.今天宣布任命Jim McCarthy为公司总裁。Jim McCarthy向i2c首席执行官兼创始人Amir Wain汇报工作，负责与客户、合作伙伴和潜在客户合作的i2c各团队的工作。他将驻i2c硅谷总部工作。

McCarthy是一位行业资深人士，拥有20多年金融服务经验，涵盖支付和开放银行行业所有利益相关者。最近，他曾担任许多硅谷金融科技初创公司的战略顾问和顾问。

McCarthy在Visa工作了18年，曾担任销售、风险与认证、消费者信贷、数字产品、产品创新和支付等方面的高级职位。在最后担任Visa创新与战略合作伙伴执行副总裁期间，他负责Visa产品和技术路线图的开发以及创新工作，并领导战略合作伙伴的业务发展。在Visa任职期间，他负责引入3D Secure和Visa Token Service，其已成为行业标准，并为Apple Pay®的推出做出了贡献。

Jim McCarthy表示：“当我在Visa领导创新与战略合作伙伴关系时，我有机会亲眼目睹全球支付领域发生的创新活动。但是我不得不说，我从未见过像i2c单一全球管理平台那样强大、灵活、可靠的平台，该平台可以支持信贷、借记、预付和借贷产品。凭借其独特的以人为中心的体系结构、‘构建块’能力、数百种API和19年以来的100%可用性，该平台无与伦比。我很高兴加入该团队并为i2c的成功做出贡献。”

i2c Inc.创始人兼首席执行官Amir Wain表示：“我们很高兴欢迎Jim加入i2c团队。他带来了支付行业与创新方面的深厚知识以及与客户联系并建立长期有效伙伴关系的可靠能力。Jim非常符合i2c的创新文化和对客户成功的承诺。”

关于i2c Inc.

i2c Inc.通过为无限可能而构建的多功能平台，为金融服务组织推行创新的全球数字支付与开放银行业务。先进的“构建块”处理技术是其核心业务，可从单一的全球SaaS平台提供大量的信贷、借记和预付解决方案。这使得客户能够以无与伦比的灵活性、敏捷性和性能动态地配置支付解决方案，同时保持高度安全可靠的支付。

i2c成立于2001年，总部位于硅谷，其下一代技术可帮助组织促进收入增长、扩展规模并适应变化，同时为200多个国家和地区以及所有时区的数百万用户提供支持。请访问www.i2cinc.com并通过@i2cinc关注我们。

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