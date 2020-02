Riassunto: MyHeritage presenta una funzionalità rivoluzionaria per colorare automaticamente foto in bianco e nero

MyHeritage In Color™ utilizza tecnologia su base AI su licenza di DeOldify per dare colore alle foto in bianco e nero in pochi secondi, consentendo a chiunque di vedere le proprie foto di famiglia storiche in versione del tutto inedita

TEL AVIV, Israele e LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, il rinomato servizio globale per scoprire il passato e rafforzare il futuro, ha annunciato oggi il rilascio di MyHeritage In Color™, una funzionalità innovativa che colorizza automaticamente foto in bianco e nero, producendo risultati incredibili. Le foto vengono colorizzate mediante una sofisticata tecnologia di apprendimento profondo attualmente esclusiva a MyHeritage.

MyHeritage In Color™ produce foto colorizzate di grande realismo con eccezionale attenzione ai dettagli. La tecnologia è stata messa a punto utilizzando milioni di foto, sviluppando così una comprensione del nostro mondo e dei suoi colori. I risultati sono più realistici e di qualità superiore rispetto a quelli generati da altri strumenti di colorizzazione automatica attualmente sul mercato. Le foto in bianco e nero rimangono intatte e non vengono alterate dal processo di colorizzazione, che produce nuove foto assieme a quelle originali.

La tecnologia della colorizzazione fotografica viene utilizzata su licenza di DeOldify, ed è stata messa a punto dagli ingegneri informatici Jason Antic e Dana Kelley. La tecnologia si basa sui Self-Attention Generative Adversarial Networks (SAGAN), introdotti nel maggio 2018. Una versione iniziale della tecnologia di DeOldify è stata resa disponibile al dominio pubblico da Antic nel novembre 2018. Antic e Kelley l’hanno poi aggiornata nel maggio 2019. Da allora, Antic e Kelley hanno continuato a migliorare e raffinare la tecnologia commerciale. La loro ultima versione produce foto colorizzate di qualità ineguagliata ed è attualmente disponibile solo su MyHeritage.

“Le foto colorizzate da MyHeritage In Color™ sono strabilianti. Assieme ai nostri strumenti di facile utilizzo in ambito genealogico, a miliardi di dati storici e tecnologie di abbinamento automatico, questa nuova straordinaria funzionalità ci aiuta a realizzare la nostra missione di riportare in vita il passato”, ha spiegato Gilad Japhet, Fondatore e CEO di MyHeritage. “Personalmente, è stato molto toccante per me vedere le mie foto di famiglia in bianco e nero reimmaginate a colori per la prima volta. Le reazioni dei miei familiari, giovani e anziani al vederle, sono state impagabili. Milioni di persone ora si renderanno conto di quanto sia divertente scoprire la storia della propria famiglia”.

“Dopo aver dedicato gli ultimi anni allo sviluppo della tecnologia di colorizzazione e averne ricercato il perfezionamento in maniera ossessiva, siamo entusiasti di vedere DeOldify integrata nella piattaforma di genealogia MyHeritage, in modo che le persone possano rivelare nuovi aspetti delle proprie foto storiche di famiglia”, ha spiegato Jason Antic, co-creatore di DeOldify. “Ci identifichiamo con la visione di MyHeritage di aiutare tutti a comprendere la propria genealogia, e la nostra tecnologia darà alle persone una connessione più profonda con i propri predecessori. Siamo davvero molto entusiasti della nostra collaborazione con una società che ha una missione così ammirevole e siamo felici che ci aiuteranno a potenziare la nostra tecnologia ulteriormente nei prossimi anni”.

Integrazione senza soluzione di continuità con Family Trees

Milioni di persone in tutto il mondo utilizzano MyHeritage per esplorare la loro genealogia e digitalizzare e conservare le loro vecchie foto di famiglia e caricarle sui loro alberi genealogici online. Gli utenti hanno già caricato centinaia di milioni di foto in bianco e nero sulle piattaforma MyHeritage, potenziata con meta-data, e taggato le persone che vi compaiono. Ora, con MyHeritage In Color™, gli utenti possono colorizzare le loro foto storiche in pochi secondi e provare una profonda connessione alla storia della loro famiglia in modo mai visto prima.

La colorizzazione è disponibile in album di foto online di MyHeritage, oltre che sulla app mobile gratuita per iOS e Android di MyHeritage, che è lo strumento perfetto per scansionare vecchie foto in album fisici e convertirle in media digitali. Le foto colorizzate possono essere facilmente condivise con amici e familiari su Facebook, Twitter, WhatsApp e altri social media.

Parte dell’impegno di MyHeritage alla conservazione della autenticità di documenti storici, l’azienda distingue le foto colorizzate da quelle scattate originariamente a colori mediante un simbolo speciale di una tavolozza in rilievo nell’angolo inferiore sinistro delle foto colorizzate. Pur essendo molto realistiche, le fotografie colorizzate automaticamente presentano colori simulati, che possono variare rispetto a quelli reali. MyHeritage si augura che questa pratica responsabile verrà adottata da altri che utilizzano tecnologia di colorizzazione fotografica.

MyHeritage In Color™ è un’opzione premium gratuita di MyHeritage. Diverse fotografie possono essere colorizzate gratuitamente, ma l’utilizzo continuo di questa opzione richiede un abbonamento.

Informazioni su MyHeritage

MyHeritage è la piattaforma più popolare del web dedicata all’esplorazione della genealogia. Con miliardi di dati storici e profili di alberi genealogici, e con tecnologie sofisticate di abbinamento in tutte le risorse a disposizione, MyHeritage consente agli utenti di scoprire il proprio passato e potenziare il proprio futuro. Lanciata nel 2016, MyHeritage DNA è diventata uno dei database di DNA per consumatori più grande al mondo, con più di 3,8 milioni di persone. Il servizio globale più importante al mondo che associa storia familiare e test del DNA per scopi genealogici e sanitari, MyHeritage è unicamente posizionata per offrire agli utenti un’esperienza di scoperta che unisce il loro passato, presente e futuro. Disponibile in 42 lingue, MyHeritage è il servizio di test del DNA e di genealogia più popolare in Europa. www.myheritage.it

MyHeritage In Color™ è accessibile all’indirizzo www.myheritage.it/incolor.

