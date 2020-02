MyHeritage lanserer en banebrytende funksjon som kan farge svart-hvitt-bilder automatisk

MyHeritage In Color™ bruker teknologi basert på kunstig intelligens, lisensiert av DeOldify, til å farge svart-hvitt-bilder på sekunder. Slik kan alle se historiske familiebilder på en helt ny måte

TEL AVIV, Israel & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage er den ledende globale tjenesten for å oppdage fortiden og styrke fremtiden din. I dag annonserer vi lanseringen av MyHeritage In Color™, en innovativ funksjon som farger svart-hvitt bilder automatisk og gir fantastiske resultater. Bilder farges med sofistikert dyp læring-teknologi som for øyeblikket kun er tilgjengelig hos MyHeritage.

MyHeritage In Color™ produserer naturtro fargebilder med eksepsjonelt fokus på detaljer. Teknologien er utprøvd på millioner av bilder, og har utviklet en forståelse for vår verden og dens farger. Resultatet er mer realistisk og av bedre kvalitet enn de som genereres av andre tilgjengelige verktøy for automatisk farging. Svart-hvitt-bildene forblir intakte og forandres ikke av fargeprosessen. Vi produserer nye bilder i tillegg til de originale.

Bildefargingsteknologien er lisensiert av MyHeritage fra DeOldify, og opprettet av programvareingeniørene Jason Antic og Dana Kelley. Teknologien er basert på SAGAN (Self-Attention Generative Adversarial Networks)-teknologi, som ble introdusert i mai 2018. Antic lanserte en tidlig versjon av DeOldify-teknologien for offentlig eie i november 2018. Antic og Kelley oppdaterte den i mai 2019. Siden da har Antic og Kelley fortsatt arbeidet med å forbedre og finjustere teknologien på kommersielt vis. Den nyeste versjonen produserer fargede bilder i enestående kvalitet, og er for øyeblikket kun tilgjengelig hos MyHeritage.

«Bildene som farges av MyHeritage In Color™ er fantastiske. Denne fantastiske nye funksjonen kombinerer brukervennlige slektstre-verktøy, milliarder av historiske dokumenter og automatiske samsvarsteknologier, og hjelper oss å nå målet vårt om å gi fortiden nytt liv», sier grunnlegger og administrerende direktør for MyHeritage, Gilad Japhet. «For meg personlig har det vært veldig emosjonelt å se svart-hvitt-bildene av familien min i farge for første gang. Reaksjonene til familiemedlemmene jeg har delt dem med, både unge og gamle, har vært uvurderlige. Millioner av mennesker kan nå finne ut hvor kult slektshistorie faktisk er.»

«Etter å ha dedikert de siste årene til å utvikle bildefargingsteknologi og vært ekstremt opptatt av at dette skal bli perfekt, er vi spente på å se DeOldify integrert i slektshistorieplattformen til MyHeritage, slik at folk kan få ny innsikt i de historiske familiebildene sine», sier medskaper av DeOldify, Jason Antic. «Vi identifiserer oss med MyHeritage sin visjon om å hjelpe alle med å forstå slektshistorien sin, og teknologien vår gir folk et bedre forhold til forfedrene sine. Vi er veldig glade for å innlede et samarbeid med et selskap som har et slikt beundringsverdig mål, og er glade for at de vil hjelpe oss med å forbedre teknologien enda mer de neste årene.»

Effektiv integrering med slektstrær

Millioner av mennesker over hele verden bruker MyHeritage til å utforske slektshistorien sin, digitalisere og bevare de gamle familiebildene sine og laste dem opp på slektstrærne sine på nettet. Brukere har allerede lastet opp flere hundre millioner svart-hvitt-bilder på MyHeritage-plattformen, forbedret dem med metadata og tagget personene som er på dem. Med MyHeritage In Color™ kan brukere nå farge de historiske bildene sine på sekunder, og få et forhold til slektshistorien sin som de ikke har hatt tidligere.

Farging er tilgjengelig i MyHeritage sine fotoalbum på nett, samt i den gratis MyHeritage-mobilappen for iOS og Android. Dette er det perfekte verktøyet for å skanne gamle bilder i fysiske albumer og konvertere dem til digitale medier. Fargede bilder kan enkelt deles med familie og venner på Facebook, Twitter, WhatsApp og andre sosiale medier.

Som en del av MyHeritage sin forpliktelse til å bevare autentisiteten til disse historiske dokumentene, skiller selskapet mellom fargede bilder og bilder som er tatt med fargekamera, ved hjelp av et spesielt opphøyet palettsymbol nederst i venstre hjørne på de fargede bildene. Selv om de ser veldig realistiske ut, har automatisk fargede bilder simulerte farger, som kan være ulike fra ekte fargebilder. MyHeritage håper at andre som bruker bildefargingsteknologi også vil innføre denne ansvarlige praksisen.

MyHeritage In Color™ er en freemium-funksjon på MyHeritage. Flere bilder kan farges gratis, men fortsatt bruk av disse funksjonene krever et abonnement.

Om MyHeritage

MyHeritage er en ledende global oppdagelsesplattform for utforsking av slektshistorie. Med flere milliarder historiske dokumenter og slektstreprofiler samt sofistikerte samsvarsteknologier i alle funksjoner, gir MyHeritage brukere muligheten til å oppdage fortiden og styrke fremtiden sin. Etter lanseringen i 2016 har MyHeritage DNA blitt en av verdens største DNA-databaser for brukere, med mer enn 3,8 millioner mennesker. Som verdens ledende globale tjeneste som kombinerer slektshistorie og DNA-testing for slektsforskning og helse, har MyHeritage en unik mulighet til å tilby brukerne meningsfylte oppdagelsesopplevelser som forener deres fortid, nåtid og fremtid. MyHeritage er tilgjengelig på 42 språk, og er den mest populære DNA-testen og slektshistorie-tjenesten i Europa. www.myheritage.no

Du kan få tilgang til MyHeritage In Color™ på www.myheritage.no/incolor.

