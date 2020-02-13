IDEMIA的生物特徵活體偵測解決方案榮獲iBeta認證

IDEMIA的活體偵測技術已通過獨立的協力廠商呈現攻擊偵測(PAD)測試。這項技術可幫助客戶減少身分詐欺，並改善遠端處理流程體驗。





法國古貝弗瓦–(BUSINESS WIRE)—-(美國商業資訊)–增強身分領域的全球領導者IDEMIA宣布，其活體偵測技術已獲得獨立的協力廠商測試機構iBeta依照ISO/IEC 30107-3標準進行的1級和2級認證。

測試由獨立的品質保證提供者iBeta進行，已於2019年12月完成。測試方法模擬了使用者在生物特徵驗證系統中的註冊，合法使用者同意他們模樣的照片和視訊用於欺騙系統嘗試（1級測試），以及使用更複雜的偽影，例如矽樹脂、乳膠和塑膠口罩（2級測試）。

測試人員無法利用任何呈現攻擊存取系統，這意味著IDEMIA的活體偵測技術實現了零攻擊呈現分類錯誤率(APCER)。

IDEMIA的SmartBio®和WebBioServer® SDK利用活體偵測技術，該技術使客戶能夠透過Android和iOS行動應用程式，或者透過桌上型電腦或行動裝置上的Web瀏覽器提供多管道身分認證解決方案。

越來越多的銀行、行動營運商及其他服務提供者面臨向其客戶提供遠端數位化處理流程操作的壓力。採用生物辨識感測器的行動裝置的大規模普及，以及廣泛的全球寬頻覆蓋範圍，使這種轉變成為可能。

但是，遠端處理流程對於詐欺者意味著透過呈現攻擊來開設帳戶的機會，這會發生在將被盜用的生物特徵資訊呈現給生物特徵感測器時。常見的呈現攻擊包括合法客戶的偽造影像或視訊、偽造的矽膠或明膠面罩，以及偽造的指紋。

呈現攻擊偵測(PAD)對於希望保護其數位化處理流程安全同時減少詐欺影響的服務提供者相當重要。PAD還幫助服務提供者遵守反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)法規，如果他們的流程被認為不足以準確打擊詐欺，則可能遭到監管機構重罰。

IDEMIA是全球迄今為止僅有的兩家獲得2級活體偵測認證的公司之一。

IDEMIA數位業事業部執行副總裁Muzaffar Khokhar表示：「IDEMIA以具備打造能夠簡化用戶的數位化之旅和打擊詐欺的尖端生物辨識解決方案的能力而深感自豪。這項獨立認證證明了我們的專業知識，並且將使我們能夠為全球客戶提供更完整的處理流程和反詐欺解決方案組合。」

IDEMIA的活體偵測技術可透過SmartBio®和WebBioServer® SDK提供，並且是該公司創新數位身分平臺的一部分。該平臺是企業和服務提供者以安全、可靠和便捷的方式識別、管理和驗證數位身分的強大解決方案。

iBeta是唯一獲得NIST NVLAP認證的生物特徵測試實驗室（NVLAP測試實驗室代碼200962-0）。依照公認的國際標準ISO/IEC 17025:2017，iBeta開發了品質管制體系和生物辨識測試程式，這些系統和程式由國家自願實驗室評鑑制度(NVLAP)獨立審核，並進行了全面的技術評估。

查閱IDEMIA PAD 1級確認書(PDF)



查閱IDEMIA PAD 2級確認書(PDF)

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