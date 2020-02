MyHeritage lance une fonctionnalité révolutionnaire pour coloriser automatiquement les photos en noir et blanc

MyHeritage In Color ™ utilise une technologie basée sur l’IA sous licence de DeOldify pour coloriser les photos en noir et blanc en quelques secondes, permettant à quiconque de voir ses anciennes photos de famille sous un tout nouveau jour

TEL AVIV, Israël & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, le service mondial leader pour découvrir votre passé et améliorer votre avenir, a annoncé la sortie de MyHeritage In Color™, une fonctionnalité innovante qui colorise automatiquement les photos en noir et blanc et produit des résultats incroyables. Les photos sont colorisées à l’aide d’une technologie d’apprentissage en profondeur sophistiquée qui est actuellement exclusive à MyHeritage.

MyHeritage In Color™ produit des photos colorisées réalistes avec une attention exceptionnelle aux détails. La technologie a été formée à l’aide de millions de photos et a développé une compréhension de notre monde et de ses couleurs. Les résultats sont plus réalistes et de qualité supérieure à ceux générés par les autres outils de colorisation automatique actuellement disponibles. Les photos en noir et blanc restent intactes et ne sont pas modifiées par le processus de colorisation, qui produit de nouvelles photos à côté des photos originales.

La technologie de colorisation des photos licenciée par MyHeritage, est celle de DeOldify créée par les ingénieurs logiciels Jason Antic et Dana Kelley. La technologie est basée sur les réseaux adverses générateurs d’auto-attention (SAGAN), introduits en mai 2018. Une première version de la technologie DeOldify a été ajoutée par Antic dans le domaine public en novembre 2018. Antic et Kelley l’ont mise à jour en mai 2019. Depuis lors, Antic et Kelley ont continué à améliorer et à affiner la technologie sur le plan commercial. Leur dernière version produit des photos colorisées d’une qualité sans précédent et n’est actuellement disponible que sur MyHeritage.

« Les photos colorisées par MyHeritage In Color ™ sont à couper le souffle. Rejoignant nos outils de l’arbre généalogique faciles à utiliser, des milliards de documents historiques et des technologies de correspondances automatiques, cette nouvelle fonctionnalité nous aide à remplir notre mission de ramener le passé à la vie », a déclaré Gilad Japhet, fondateur et PDG de MyHeritage. « Personnellement, cela a été très émouvant pour moi de voir mes photos de famille en noir et blanc repensées pour la première fois en couleur. Les réactions des membres de ma famille avec qui je les ai partagées, jeunes et moins jeunes, ont été incroyables. Des millions de personnes vont maintenant se rendre compte à quel point la généalogie est vraiment cool. »

« Après avoir consacré ces dernières années au développement de la technologie de colorisation des photos et à la recherche obsessionnelle de sa perfection, nous sommes ravis de voir DeOldify intégré à la plateforme de généalogie de MyHeritage, afin que les gens puissent découvrir de nouvelles perspectives à partir de leurs photos de famille anciennes», a déclaré Jason Antic, co-créateur de DeOldify. « Nous nous identifions à la vision de MyHeritage d’aider chacun à comprendre son histoire familiale, et notre technologie donnera aux gens un lien plus profond avec ceux qui les ont précédés. Nous sommes vraiment très enthousiastes à l’idée de nous associer à une compagnie qui a une mission si admirable et sommes heureux de recevoir leur aide pour améliorer la technologie dans les années à venir. »

Intégration transparente avec les arbres généalogiques

Des millions de personnes dans le monde utilisent MyHeritage pour explorer l’histoire de leur famille, numériser et conserver leurs anciennes photos de famille et les télécharger dans leurs arbres généalogiques en ligne. Les utilisateurs ont déjà téléchargé des centaines de millions de photos en noir et blanc sur la plateforme de MyHeritage, les ont améliorées avec des métadonnées et ont identifié les personnes qui y apparaissent. Avec MyHeritage In Color ™, les utilisateurs peuvent désormais coloriser leurs photos anciennes en quelques secondes et découvrir un lien profond avec leur histoire familiale comme jamais auparavant.

La colorisation est disponible dans les albums photo en ligne de MyHeritage ainsi que dans l’application mobile gratuite MyHeritage pour iOS et Android, qui est l’outil parfait pour numériser de vieilles photos dans des albums physiques et les convertir en supports numériques. Les photos colorisées peuvent facilement être partagées avec la famille et les amis sur Facebook, Twitter, WhatsApp et sur d’autres médias sociaux.

Dans le cadre de l’engagement de MyHeritage à préserver l’authenticité des données historiques, la compagnie différencie les photos colorisées de celles photographiées à l’origine en couleur à l’aide d’un symbole spécial de palette en relief dans le coin inférieur gauche des photos colorisées. Bien que très réalistes, les photos colorisées automatiquement ont des couleurs simulées, qui peuvent différer des vraies. MyHeritage espère que cette pratique responsable sera adoptée par d’autres qui utilisent la technologie de colorisation des photos.

MyHeritage In Color™ est une fonctionnalité freemium sur MyHeritage. Plusieurs photos peuvent être colorisées gratuitement, par la suite l’utilisation continue de cette fonctionnalité nécessite un abonnement.

A propos de MyHeritage

MyHeritage est la plateforme mondiale leader de découverte pour explorer l’histoire familiale. Avec des milliards de documents historiques et de profils d’arbres généalogiques, et avec des technologies de correspondances sophistiquées, MyHeritage permet aux utilisateurs de découvrir leur passé et d’améliorer leur avenir. Lancé en 2016, MyHeritage DNA est devenu l’une des plus grandes bases de données d’ADN au monde, avec plus de 3,8 millions de personnes. En tant que premier service mondial au monde qui combine l’histoire familiale et les tests ADN pour la généalogie, MyHeritage est particulièrement bien placé pour offrir aux utilisateurs une significative expérience de découverte qui unit leur passé, présent et futur. Disponible en 42 langues, MyHeritage est le service généalogique et de test d’ADN le plus populaire en Europe. www.myheritage.fr

MyHeritage In Color™ est accessible sur www.myheritage.fr/incolor.

