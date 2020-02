MyHeritage julkaisee uraauurtavan ominaisuuden; mustavalkoisten valokuvien värittämisen automaattisesti

MyHeritage In Color ™ käyttää DeOldify-lisensoitua, tekoälyyn pohjautuvaa teknologiaa mustavalkoisten valokuvien värittämiseen hetkessä, jolloin kuka tahansa voi nähdä sukunsa historialliset valokuvat aivan uudessa valossa.

TEL AVIV, Israel & LEHI, Utah–(BUSINESS WIRE)–MyHeritage, johtava maailmanlaajuinen sukututkimuspalvelu, ilmoitti tänään MyHeritage In Color™ -ominaisuuden julkistamisesta. MyHeritage In Color™ on innovatiivinen ominaisuus, joka värittää mustavalkoiset valokuvat automaattisesti ja saa aikaan uskomattomia tuloksia. Valokuvat väritetään käyttämällä hienostunutta syväoppimisen teknologiaa, jonka yksinoikeudet ovat tällä hetkellä MyHeritagella.

MyHeritage In Color ™ tuottaa luonnonmukaisia värillisiä valokuvia kiinnittäen erityistä huomiota yksityiskohtiin. Teknologia on koulutettu miljoonien valokuvien avulla, ja se on kehittänyt ymmärryksen maailmastamme ja sen väreistä. Tulokset ovat realistisempia ja korkealaatuisempia kuin tällä hetkellä millään muulla saatavana olevalla automaattisella väritystyökalulla. Mustavalkoiset valokuvat säilyvät koskemattomina, eikä väritysprosessi muuta niitä vaan tuottaa alkuperäisten rinnalle uuden väritetyn kuvan.

MyHeritagella on valokuvien väritysteknologian DeOldify-lisenssi. Teknologian ovat luoneet ohjelmistosuunnittelijat Jason Antic ja Dana Kelley. Teknologian pohjana on vuonna 2018 käyttöön otettu Self-Attention Generative Adversarial Networks (SAGAN). Antic ja Kelley olivat luomassa DeOldifyn ensimmäistä versiota, joka julkaistiin vapaasti yleiseen käyttöön vuonna 2018 ja he päivittivät sen toukokuussa 2019. Sittemmin Antic ja Kelley ovat jatkaneet teknologian parantamista ja hienosäätöä. Heidän uusin versionsa tuottaa ennen näkemättömän laadukkaita kuvia ja se on tällä hetkellä saatavana vain MyHeritagessa.

”MyHeritage In Colour ™:n avulla väritetyt valokuvat ovat yksinkertaisesti henkeäsalpaavia. Liitettynä helppokäyttöisiin sukupuutyökaluihimme, miljardeihin historiallisiin tietoihin kokoelmissamme ja automaattisiin mätsäysteknologioihimme, tämä hämmästyttävä uusi ominaisuus auttaa täyttämään tehtäväämme menneisyyden palauttamisessa eloon ”, sanoi MyHeritagen perustaja ja toimitusjohtaja Gilad Japhet. ”Henkilökohtainen huomioni on, että suvun mustavalkoisten kuvien näkeminen värillisinä ensimmäistä kertaa, on ollut erittäin tunnepitoista. Niiden perheeni jäsenten – sekä nuorten että vanhojen -joiden kanssa olen jakanut kuvia, reaktiot ovat olleet uskomattomia. Miljoonat ihmiset ymmärtävät nyt, kuinka hienoa perhehistoria todella on. ”

“Olemme omistautuneet viime vuosien ajan valokuvien väritysteknologian kehittämiselle ja pyrkineet pakkomielteisesti saamaan siitä täydellisen. Olemme iloisia nähdessämme DeOldifyn integroituna MyHeritagen sukututkimusalustaan, jotta ihmiset voivat saada uutta näkökulmaa historiallisiin valokuviinsa”, sanoi Jason Antic toinen DeOldifyn luojista. ”Samaistumme MyHeritagen visioon auttaa ihmisiä ymmärtämään perheensä historiaa. Teknologiamme antaa heille aikaisempaa syvemmän yhteyden esipolviin ja auttaa heitä suhtautumaan perheensä historiaan ainutlaatuisella ja merkityksellisellä tavalla. Olemme aidosti innoissamme kumppanuudesta yritykseen, jolla on niin ihailtava päämäärä ja olemme iloisia, että he auttavat meitä kehittämään teknologiaa entisestään tulevina vuosina. ”

Saumaton integrointi sukupuuhun

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa käyttävät MyHeritagea sukunsa historian tutkimiseen, vanhojen perhekuvien digitoimiseen ja tallentamiseen sekä niiden lataamiseen online-sukupuuhun. MyHeritage-käyttäjät ovat tähän mennessä ladanneet satoja miljoonia mustavalkoisia valokuvia alustalle, tehostaneet niitä metatiedoilla ja merkinneet niissä esiintyviä henkilöitä. MyHeritage In Color ™ -ominaisuuden avulla käyttäjät voivat nyt värittää historialliset valokuvansa hetkessä ja kokea aikaisempaa syvemmän yhteyden sukunsa historiaan.

Värittäminen on mahdollista MyHeritagen online-valokuva-albumeissa sekä ilmaisessa MyHeritage-mobiilisovelluksessa (iOS ja Android). Mobiilisovellus on myös hyvä työkalu vanhojen valokuvien skannaamiseen fyysisistä albumeista ja niiden muuntamiseen digitaalisiksi. Väritetyt valokuvat ovat helposti jaettavissa perheen ja ystävien kesken Facebookissa, Twitterissä tai muilla sosiaalisen median kanavilla.

Osana MyHeritagen sitoutumista historiallisten asiakirjojen aitouden säilyttämiseen, yritys erottaa väritetyt valokuvat alkuperäisistä värillisistä, käyttämällä erityistä kohokuvioitua palettisymbolia väritettyjen valokuvien vasemmassa alakulmassa. Vaikka värit ovat erittäin realistisia, väritetyissä valokuvissa on värejä, jotka simuloidaan automaattisilla algoritmeilla, eivätkä ne välttämättä ole identtisiä alkuperäisessä kuvassa olleiden tosielämän värien kanssa. MyHeritage toivoo, että muutkin valokuvien väritysteknologiaa käyttävät yritykset omaksuisivat tämän vastuullisen käytännön.

MyHeritage In Color™ on Freemium-ominaisuus. Voit värittää useita valokuvia ilmaiseksi, minkä jälkeen ominaisuuden jatkuva käyttö edellyttää sopimusta.

MyHeritagesta

MyHeritage on johtava maailmanlaajuinen alusta perheen historian tutkimiseen. Yritys tarjoaa sukupuuprofiileja, miljardeja historiallisia tietoja sekä edistyksellisiä mätsäysteknologioita kautta tuotevalikoiman. MyHeritage antaa käyttäjälle mahdollisuuden löytää menneisyytensä ja vaikuttaa tulevaisuuteensa. Vuonna 2016 lanseeratusta MyHeritage DNA: sta on muotoutunut yksi maailman suurimmista, 3,8 miljoonan ihmisen, kuluttaja-DNA-tietokannoista. Maailman johtavana globaalina palveluna, jossa yhdistyvät perhehistoria ja DNA-testaus sukututkimukseen ja terveyteen, MyHeritage on ainutlaatuisessa asemassa tarjoamaan käyttäjälle merkityksellinen löytämisen kokemuksen, joka yhdistää hänen menneisyytensä, nykyisyytensä ja tulevaisuutensa. MyHeritage on saatavana 42 kielellä. Se on suosituin DNA-testaus- ja sukututkimuspalvelu Euroopassa. www.myheritage.fi

MyHeritage In Color ™ -ominaisuus löytyy osoitteesta www.myheritage.fi/incolor

