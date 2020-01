Legendarische held „Shade” mengt zich in de strijd met contentupdate voor massive multiplayer MapleStory M

Update brengt speciale level-up-evenementen en speciale evenementen ter gelegenheid van het maannieuwjaar

MapleStory M, de gratis massively multiplayer online game op mobiel voor iOS en Android, luidt het nieuwe jaar in met de grootste update in zijn geschiedenis – de introductie van de legendarische held Shade en talrijke evenementen die beperkte tijd beschikbaar zijn.





Shade is een van de bekendste helden in Maple Wereld. Hij maakte als een van de zes helden een eind aan de tirannie van de Zwarte Magiër, de belangrijkste tegenstander in MapleStory. Shade is de laatste held die aan het universum van MapleStory M wordt toegevoegd. Hij is een piraat met aanzienlijke kracht die zijn vijanden verslaat met primaire en secundaire wapens van Knuckles en Fox Marbles. Herboren en in nauw contact met de wereld van de geesten, probeert hij erachter te komen of geruchten over de terugkeer van de Zwarte Magiër waar zijn.

De update brengt diverse evenementen ter ere van de nieuwe held Shade en het maannieuwjaar. Vanaf vandaag zijn er spannende level-up-evenementen beschikbaar, waaronder:

Shade groei-evenement: Tot 24 februari ontvangen spelers die een bepaalde level halen, extra items die nuttig zijn voor de ontwikkeling van een specifiek personage.

Tot 24 februari ontvangen spelers die een bepaalde level halen, extra items die nuttig zijn voor de ontwikkeling van een specifiek personage. Shade sprintevenement: Elk nieuw Shade-personage dat tot 10 februari een nieuwe level tussen level 3 en level 100 haalt, gaat drie levels verder.

Elk nieuw Shade-personage dat tot 10 februari een nieuwe level tussen level 3 en level 100 haalt, gaat drie levels verder. Shade inlogrewards: Spelers die tussen vandaag en 22 januari inloggen, krijgen per account één speciale bonus voor de ontwikkeling van hun personage.

Spelers die tussen vandaag en 22 januari inloggen, krijgen per account één speciale bonus voor de ontwikkeling van hun personage. Helden-evenementen: Tot en met 11 februari vinden vier evenementen plaats ter ere van de zes legendarische helden. Elk personage of elke speler met de zes helden krijgt items voor meer ervaring en kan extra statistieken bekijken voor zijn of haar personage.

Naast de level-up-evenementen zijn er tal van evenementen ter ere van het maannieuwjaar, waaronder:

7-daags deelname-evenement voor het maannieuwjaar: Deelnemende spelers die tussen 20 januari en 3 februari inloggen, komen in aanmerking voor deelnamerewards voor items die hun personage ervaringspunten geven.

Deelnemende spelers die tussen 20 januari en 3 februari inloggen, komen in aanmerking voor deelnamerewards voor items die hun personage ervaringspunten geven. Prestatie-evenement voor het maannieuwjaar: Tussen 20 januari en 3 februari verzamelen spelers unieke munten waarmee ze rewards verdienen, waaronder een item voor Starforce-versterking, een decoratie-item voor je personage en een item voor ervaringspunten.

