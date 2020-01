Il leggendario Eroe “Shade” si lancia nella mischia nell’ampio aggiornamento dei contenuti di MapleStory M

L’aggiornamento include eventi per salire di livello ed eventi speciali per festeggiare il Nuovo anno lunare

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–MapleStory M, la versione mobile del gioco di ruolo multigiocatore di massa online gratuito per iOS e Android, ha inaugurato il nuovo anno con l’aggiornamento più esteso sinora, in cui vengono introdotti il mitico Eroe Shade e una serie di eventi di durata limitata.





Uno degli Eroi più decantati del Mondo Maple, Shade è uno dei Sei eroi che hanno posto fine al macabro regno del Black Mage, l’avversario più temuto in MapleStory. Shade, l’ultimo Eroe ad approdare nell’universo di MapleStory M, è classificato come Pirata con una forza potente che si serve delle armi primarie e secondarie Knuckles e Fox Marbles per sconfiggere i nemici. Oramai risorto, e con il mondo degli spiriti a portata di mano, egli intraprende un’indagine sulle voci correnti sul ritorno del Black Mage.

L’aggiornamento propone una serie di eventi dedicati al nuovo Eroe Shade e al Nuovo anno lunare! A partire da oggi stesso saranno disponibili nuovi ed entusiasmanti eventi per salire di livello, tra cui:

Evento per la crescita dedicato a Shade: fino al 24 febbraio i giocatori che raggiungeranno un determinato livello otterranno articoli in-game aggiuntivi da usare per far salire di livello un personaggio specifico.

fino al 24 febbraio i giocatori che raggiungeranno un determinato livello otterranno articoli in-game aggiuntivi da usare per far salire di livello un personaggio specifico. Evento burning dedicato a Shade: fino al 10 febbraio, ogni nuovo personaggio Shade guadagnerà tre livelli per ogni livello superato da livello 3 a 100.

fino al 10 febbraio, ogni nuovo personaggio Shade guadagnerà tre livelli per ogni livello superato da livello 3 a 100. Evento con premi al login in onore di Shade: i giocatori che effettueranno il login da oggi al 22 gennaio riceveranno un omaggio speciale per aiutarli a far salire di livello il loro personaggio, una sola volta per account.

i giocatori che effettueranno il login da oggi al 22 gennaio riceveranno un omaggio speciale per aiutarli a far salire di livello il loro personaggio, una sola volta per account. Eventi M dedicati agli Eroi: fino all’11 febbraio verranno proposti quattro diversi tipi di eventi in onore dei Sei leggendari eroi. Qualsiasi personaggio o giocatore con quei Sei eroi riceveranno in omaggio oggetti che li aiuteranno a guadagnare esperienza, nonché a ottenere ulteriori opzioni per le statistiche per i loro personaggi.

In aggiunta agli eventi per guadagnare livelli, sarà disponibile un’infinità di altri eventi dedicati al Nuovo anno lunare, tra cui:

Evento Attendance di 7 giorni per il Nuovo anno lunare: dal 20 gennaio al 3 febbraio i giocatori che effettuano l’accesso riceveranno premi di partecipazione per acquisire oggetti che fanno guadagnare punti esperienza ai loro personaggi.

dal 20 gennaio al 3 febbraio i giocatori che effettuano l’accesso riceveranno premi di partecipazione per acquisire oggetti che fanno guadagnare punti esperienza ai loro personaggi. Evento Achievement per il Nuovo anno lunare: dal 20 gennaio al 3 febbraio i giocatori potranno raccogliere monete speciali per vincere premi, compreso un oggetto che può essere usato per guadagnare più stelle (Star Force), uno per personalizzare i personaggi e uno per accrescere l’esperienza.

Per ottenere maggiori informazioni su MapleStory M, visitatene la pagina su Google Play o sull’App Store e seguite @PlayMapleM su Twitter per accedere alle ultimissime notizie.

MapleStory M, lanciato il 24 luglio 2018 in tutto il mondo, porta sul dispositivo mobile il nostalgico mondo del gioco di ruolo online multigiocatore di massa (massively multiplayer online role-playing game, MMORPG) a scorrimento laterale MapleStory, offrendo le stesse opzioni infinite di personalizzazione, trame coinvolgenti ed epiche scorrerie del boss che i fan si aspettano dall’epica serie. Disponibile in 140 Paesi e 9 lingue diverse, MapleStory M ha velocemente raggiunto 10 milioni di download nei primi 100 giorni dal lancio globale.

Informazioni su Nexon America Inc. http://www.nexon.net/corporate/about-nexon/

Nexon America, una consociata di NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) (3659.TO), è il leader del settore dei giochi online a livello globale, con oltre 80 giochi dal vivo offerti in oltre 190 Paesi. Nexon America è stata la prima società a lanciare le microtransazioni e il modello commerciale del gioco gratuito nel mercato occidentale ed è ampiamente conosciuta per le sue competenze globali ineguagliate nella gestione di sofisticati giochi dal vivo, per il sostegno fornito alle comunità di giocatori e per essere in grado di sostenere titoli per anni e persino decenni. Nexon è quotata sulla Borsa di Tokyo ed è stata inclusa nell’Indice azionario Nikkei 300 nel 2017.

