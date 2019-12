Az Amazon Studios megrendelte a díjnyertes vígjáték, a The Marvelous Mrs. Maisel negyedik évadjának elkészítését

CULVER CITY, Calif.–(BUSINESS WIRE)–(NASDAQ:AMZN) – Az Amazon Studios ma bejelentette, hogy megrendelte az Emmy- és a Golden Globe-díjat is elnyert vígjáték, a The Marvelous Mrs. Maisel negyedik évadjának elkészítését. A harmadik évad premierjére december 6-án, pénteken került sor az Amazon Prime Video-n több mint 200 országban és területen világszerte. A The Marvelous Mrs. Maisel ezen a héten két Golden Globe-jelölést kapott: egyet a Legjobb televíziós sorozat – musical vagy filmvígjáték (Best Television Series, Musical or Comedy) kategóriában, egy másikat pedig a főszereplő, Rachel Brosnahan a Legjobb női főszereplő (sorozat, musical vagy filmvígjáték) (Best Performance by an Actress in a Series, Musical or Comedy).

“Nagy örömmel hallottuk, hogy ismét – most már negyedszer – megúsztuk az összepakolást és a helyszín kiürítésével járó munkát” – nyilatkozták Amy Sherman-Palladino, forgatókönyvíró és vezető producer és Daniel Palladino, vezető producer. “Szeretnénk megköszönni az Amazonnak, hogy hisznek bennünk és támogatnak minket, hogy lelkes partnerként dolgoznak együtt velünk, és lehetővé teszik számunkra, hogy még egy kicsit együtt maradhassunk kedvenceinkkel, a Maisel sorozat szereplőivel és a forgatások segítő személyzetével.”

“A The Marvelous Mrs. Maisel első két évadja világszerte nagy népszerűséget ért el, és úgy tűnik, a 3. évad sem lesz ez alól kivétel, hiszen a sorozat első darabja az eddigi legnézettebb hétvégi premiernek bizonyult. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy Prime Video ügyfeleink tovább követhetik Midge történetének alakulását a 4. évad során” – mondta Jennifer Salke, az Amazon Studios vezetője. “Az utánozhatatlan humorú és az apró részletek iránt is kivételes érzékkel rendelkező Amy és Dan olyan vicces, elbűvölő karaktereket alkottak, akikhez a nézők közel érzik magukat, és ügyfeleink minden bizonnyal szerte a világon boldogok lesznek, hogy a The Marvelous Mrs. Maisel egy újabb évadon keresztül velük lesz.”

A The Marvelous Mrs. Maisel harmadik évadjában Midge és Susie felfedezik, hogy a turnézás Shy-jal egyszerre lenyűgöző és alázatosságra tanító élmény, és olyan tapasztalatokat szereznek a show-bizniszről, amelyeket soha életükben nem fognak elfelejteni. Joel próbálja támogatni Midge-et, miközben saját álmait is igyekszik megvalósítani, Abe új küldetést talál magának, Rose pedig rájön, hogy vannak olyan dolgok, amikben ő is tehetséges.

A The Marvelous Mrs. Maisel ez idáig tizenhat Emmy-díjat nyert el, köztük a Kiemelkedő vígjátéksorozat (Outstanding Comedy series) kategória első díját, három Golden Globe-díjat, ideértve a vígjátékok közt a Legjobb tévéfilmsorozatnak (Best TV Series-Comedy) ítélt díjat, és az amerikai kritikusok is öt díjjal, köztük a Legjobb vígjátéksorozatnak (Best Comedy Series) járó díjjal jutalmazták (Critics’ Choice Awards). A sorozat további díjai közét tartozik két PGA-díj, egy WGA-díj és egy Peabody-díj is.

A The Marvelous Mrs. Maisel főszereplője az Emmy- és Golden Globe-díjas Rachel Brosnahan. A további szereplők közé tartozik a Golden Globe-díjas és négyszeres Emmy-díjas Tony Shalhoub, a kétszeres Emmy-díjas Alex Borstein, az Emmy-díjra jelölt Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak és Caroline Aaron és az Emmy-díjas Jane Lynch.

A The Marvelous Mrs. Maisel a Prime tagok számára a következő linken streamelhető: www.amazon.com/Maisel. A Prime előfizetők ugyanakkor mobil eszközökre is letölthetik a sorozatot offline megtekintés céljára a tagsági díjon felüli minden egyéb díj megfizetése nélkül. A sorozat globális megjelentetésű, és világszerte elérhető a PrimeVideo.com linken a Prime Video tagok számára több mint 200 országban és területen. Nézze bárhol és bármikor a Prime Video alkalmazás segítségével okostelevízióján, mobil eszközökön, Fire TV-n, Fire tableten, Apple TV-n, Chromecaston, játékkonzolokon, Comcast X1-en vagy az interneten! A kompatibilis eszközök teljes listája a következő linken érhető el: amazon.com/howtostream. Azok az érdeklődők, akik még nem rendelkeznek Prime előfizetéssel, regisztrálhatnak díjmentes kipróbálásra a következő linken: www.amazon.com/prime.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

Contacts

Amazon.com, Inc.



Media Hotline



Amazon-pr@amazon.com

www.amazon.com/pr