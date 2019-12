Amazon Studios gibt die vierte Staffel der preisgekrönten Komödie The Marvelous Mrs. Maisel in Auftrag

CULVER CITY, Kalifornien (USA)–(BUSINESS WIRE)–(NASDAQ:AMZN) — Amazon Studios gab heute bekannt, dass es eine vierte Staffel der mit dem Emmy und Golden Globe Award ausgezeichneten Komödie The Marvelous Mrs. Maisel in Auftrag gegeben hat. Die dritte Staffel lief am Freitag, dem 6. Dezember, auf Amazon Prime Video in mehr als 200 Ländern und Gebieten weltweit zum ersten Mal. The Marvelous Mrs. Maisel erhielt diese Woche zwei Golden Globe-Nominierungen für die Beste Serie – Komödie oder Musical (Best Television Series, Musical or Comedy) und für die Beste Serien-Hauptdarstellerin – Komödie oder Musical (Best Performance by an Actress in a Series, Musical or Comedy) für den Star Rachel Brosnahan.

„Wir waren begeistert zu hören, dass wir uns zum vierten Mal an die Arbeit machen dürfen“, sagten Creator und Executive Producer Amy Sherman-Palladino und der Executive Producer Daniel Palladino. „Wir möchten uns bei Amazon für all ihr Vertrauen und ihre Unterstützung, ihre Partnerschaft und ihren Enthusiasmus bedanken und dafür, dass wir noch eine Weile mit unseren Lieblingsleuten, den Darstellern und der Crew von Maisel, arbeiten dürfen.“

„The Marvelous Mrs. Maisel war ein weltweites Phänomen, und Staffel 3 war mit den meisten Zuschauern am Eröffnungswochenende keine Ausnahme. Wir freuen uns sehr, dass unsere Prime Video-Kunden die Fortsetzung von Midges Geschichte in Staffel 4 sehen können“, sagte Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. „Amy und Dan haben mit ihrem unnachahmlichen Witz und Auge für Details so lustige und charmante Charaktere geschaffen, in die man sich hineinversetzen kann, und unsere Kunden auf der ganzen Welt werden sich über eine weitere Staffel in der Welt von The Marvelous Mrs. Maisel freuen.“

In der dritten Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel entdecken Midge und Susie, dass das Leben auf Tour mit Shy glamourös, aber demütigend ist, und lernen eine Lektion über das Showgeschäft, die sie nie vergessen werden. Joel verfolgt seine eigenen Träume und hat Schwierigkeiten, Midge zu unterstützen, Abe begibt sich auf eine neue Mission und Rose entdeckt, dass sie über eigene Talente verfügt.

The Marvelous Mrs. Maisel gewinnt 16 Emmy Awards, darunter Outstanding Comedy Series, drei Golden Globes, darunter Best TV Series — Comedy, fünf Critics‘ Choice Awards, darunter Best Comedy Series, zwei PGA Awards, einen WGA Award und einen Peabody Award.

Die Filmbesetzung von The Marvelous Mrs. Maisel umfasst die Emmy- und Golden Globe-Gewinnerin Rachel Brosnahan, den Golden Globe- und vierfachen Emmy-Gewinner Tony Shalhoub, die zweifache Emmy-Gewinnerin Alex Borstein, die Emmy-Nominierte Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron und die Emmy-Gewinnerin Jane Lynch.

Prime-Mitglieder können The Marvelous Mrs. Maisel bei www.amazon.com/Maisel streamen. Mitglieder können die Serie auch auf mobile Geräte herunterladen, um sie ohne zusätzliche Kosten zum Mitgliedschaftsbeitrag offline anzusehen. Die Serie startet weltweit und ist auf PrimeVideo.com für Prime Video-Mitglieder in mehr als 200 Ländern und Gebieten erhältlich. Sehen Sie sich mit der Prime Video App auf Ihrem Smart TV, mobilen Gerät, Fire TV, Fire Tablet, Apple TV, Chromecast, auf Spielkonsolen, Comcast X1 oder aus dem Internet Inhalte an, wo und wann Sie wollen. Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte finden Sie unter amazon.com/howtostream. Kunden, die noch keine Prime-Mitglieder sind, können sich kostenlos bei www.amazon.com/prime für eine Probemitgliedschaft anmelden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Amazon.com, Inc.



Medien-Hotline



Amazon-pr@amazon.com

www.amazon.com/pr