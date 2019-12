Amazon Studios bestelt vierde seizoen van de prijsbekroonde comedy The Marvelous Mrs. Maisel

CULVER CITY, Californië–(BUSINESS WIRE)–(NASDAQ:AMZN) – Amazon Studios heeft vandaag bekendgemaakt dat het een vierde seizoen heeft besteld van de comedyThe Marvelous Mrs. Maisel, die zowel een Emmy als een Golden Globe heeft gewonnen. Het derde seizoen ging op vrijdag 6 december op Amazon Prime Video in première in meer dan 200 landen en gebiedsdelen wereldwijd. The Marvelous Mrs. Maisel ontving deze week twee nominaties voor de Golden Globe, voor beste televisieserie, musical of comedy, en de actrice Rachel Brosnahan voor beste vrouwelijke rol in een serie, musical of comedy.

“We zijn blij te horen dat er we voor de vierde keer niet hoeven in te pakken en op te stappen,” zeiden maker en uitvoerend producent Amy Sherman-Palladino en uitvoerend producent Daniel Palladino. “We willen Amazon bedanken voor hun vertrouwen en ondersteuning, hun samenwerking en enthousiasme, en omdat we nu nog wat langer kunnen samenwerken met onze favoriete mensen, de acteurs en crew van Maisel.”

“The Marvelous Mrs. Maisel is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen en seizoen 3 was geen uitzondering, aangezien het openingsweekend een recordaantal kijkers trok. We zijn blij dat onze Prime Video-klanten in seizoen 4 kan zien hoe het verder gaat met Midge,” zei Jennifer Salke, hoofd van Amazon Studios. “Amy en Dan hebben zulke leuke, charmante, herkenbare personages gecreëerd, met hun eigen onnavolgbare humor en oog voor detail, en onze klanten overal ter wereld zullen erg blij zijn met een nieuw seizoen in de wereld vanThe Marvelous Mrs. Maisel.”

In het derde seizoen van The Marvelous Mrs. Maisel, ontdekken Midge en Susie dat het leven on tour met Shy glamoureus maar ook bescheiden is, en ze leren een les over show business die ze nooit zullen vergeten. Joel probeert Midge te ondersteunen terwijl hij zijn eigen dromen najaagt, Abe omarmt een nieuwe missie en Rose ontdekt haar eigen talenten.

The Marvelous Mrs. Maisel is de winnaar van zestien Emmy Awards waaronder Outstanding Comedy series, drie Golden Globes waaronder Best TV Series—Comedy, vijf Critics’ Choice Awards waaronder Best Comedy Series, twee PGA Awards, een WGA Award, en een Peabody Award.

In The Marvelous Mrs. Maisel spelen Emmy- en Golden Globe-winnaar Rachel Brosnahan, Golden Globe-winnaar en viervoudig Emmy winnaar Tony Shalhoub, tweevoudig Emmy-winnaar Alex Borstein, Emmy-nominee Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron en Emmy-winnaar Jane Lynch.

Prime-leden kunnen The Marvelous Mrs. Maisel streamen onder www.amazon.com/Maisel Leden kunnen de serie ook downloaden naar een mobiel apparaat om offline te kijken zonder extra kosten voor hun lidmaatschap. De serie is een wereldwijde release en beschikbaar op PrimeVideo.com voor leden van Prime Video in meer dan 200 landen en gebiedsdelen. Kijk waar en wanneer je wilt met de Prime Videoapp op je smart TV, mobiele apparaat, Fire TV, Fire-tablet, Apple TV, Chromecast, gameconsoles, Comcast X1 of via het internet. Bezoek voor een volledige lijst van alle compatibele apparaten amazon.com/howtostream. Klanten die nog geen Prime-lid zijn kunnen zich aanmelden voor een gratis proefperiode op www.amazon.com/prime.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Amazon.com, Inc.



Media Hotline



Amazon-pr@amazon.com

www.amazon.com/pr